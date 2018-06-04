Риск заболеть менингитом есть везде

Министр здравоохранения рассказал, что менингококковая инфекция ежегодно циркулирует в Казахстане.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом. Из них 32 случая – в Алматы. Жертвами стали, по последним данным, 12 человек, передает Спутник.

"Риск есть везде. Он одинаково присутствует во всех регионах. Эта инфекция характеризуется тем, что человек может быть носителем, но не болеть сам. Не зная того, что он носитель, он может заражать других людей. Вторая особенность – это то, что она может иметь молниеносное течение и приводить к быстрому летальному исходу. Стоимость вакцины дорогая, как и стоимость других вакцин. Эта инфекция, которая ежегодно встречается в нашей стране. Серотипы известны, ничего экзотического там нет", — сказал Биртанов.

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