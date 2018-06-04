40-градусная жара: погода в Казахстане на ближайшие два дня

В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение местами гроза, шквал, возможен град.

Атмосферные фронты, связанные с циклоном с Кольского полуострова, смещаются в направлении Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

«Под их влиянием местами в республике ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра. Воздух прогреется, и температура ожидается близкой к климатической норме. Максимальная дневная температура в северной половине республики достигнет +25+33 градусов, в южной +30+35, на крайнем юге до 40 градусов», - говорится в сообщении.

По информации агентства, 5 июня в Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман.

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