В соответствии с подпунктом 5) статьи 30 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» утверждена Типовая программа обучения, профессиональной переподготовки в области оценочной деятельности и объем часов.

Программа состоит из следующих модулей:

1) «Общие дисциплины» (обязателен для профессиональной переподготовки по всем видам специализаций);

2) «Блок специализаций для оценщиков»;

3) «Специализация для эксперта».

Модуль «Общие дисциплины» Программы содержит следующие дисциплины - 30 часов:

1) правовое регулирование оценочной деятельности, стандарты оценки.

Действующая система нормативного правового обеспечения оценочной деятельности в Республике Казахстан. Закон, стандарты оценки, утвержденные уполномоченным органом в области оценочной деятельности. Кодекс этики оценщиков. Стандарты и правила палат оценщиков;

2) микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования.

Характеристика рыночной экономики и факторов производства. Теория спроса и предложения, детерминанты спроса и предложения. Основные характеристики рыночной экономики. Рынок факторов производства: понятие, назначение. Теория спроса и предложения в рыночной экономике. Ценообразование в рыночных структурах. Факторы риска и методы анализа риска. Макроэкономические факторы ценообразования. Основы ценообразования в рыночных структурах. Макроэкономические факторы ценообразования. Разнообразие факторов риска в рыночной экономике. Методы анализа риска. Методы маркетинговых исследований и анализа рыночных ценообразований. Методика маркетинговых исследований рынка, взаимозависимость рыночных ценообразований. Анализ рыночных ценообразований;

3) основы бухгалтерского учета и аудита, налоги и налогообложение.

Цель, задачи и функции бухгалтерского учета. Методическая основа бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Бухгалтерская отчетность. Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Остаточная стоимость. Амортизация активов. Общие понятия: аудит, аудиторская проверка. Аудиторское заключение как элемент анализа. Налоги в экономической системе страны. Понятие налога и сбора. Классификация налогов и сборов. Налог на прибыль. Экономическое содержание налогов на прибыль, его место и роль в налоговой системе. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание налога. Налог на имущество предприятий и организаций: плательщики налога на имущество. Объекты налогообложения;

4) математические методы анализа в оценочной деятельности.

Математический анализ и его возможности в решении экономических задач. Функции сложного процента и изменение стоимости денег во времени. Методы математической статистики в оценке стоимости имущества. Решение задач линейного и нелинейного программирования для выбора наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки. Численные методы решения задач оценки с помощью персонального компьютера. Математические методы принятия решений.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.