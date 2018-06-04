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Распределены объемы тарифных квот между историческими поставщиками на 2018 год

Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 187 «Об утверждении распределения объемов тарифных квот между историческими поставщиками на 2018 год (2-й этап)» (не введен в действие)

В соответствии с пунктом 1 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», распределены объемы тарифных квот между историческими поставщиками на 2018 год (2-й этап).

В целях создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан и сохранения рационального соотношения отечественных и иностранных товаров уполномоченный орган:

1) устанавливает тарифные квоты на ввоз или вывоз отдельных видов товаров;

2) определяет метод, порядок распределения, объем и срок их действия.

Уполномоченный орган и иные государственные органы распределяют тарифные квоты между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции в соответствии с порядком распределения тарифной квоты.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

4 июня 2018, 13:15
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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