В соответствии с пунктом 1 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», распределены объемы тарифных квот между историческими поставщиками на 2018 год (2-й этап).

В целях создания условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Республике Казахстан и сохранения рационального соотношения отечественных и иностранных товаров уполномоченный орган:

1) устанавливает тарифные квоты на ввоз или вывоз отдельных видов товаров;

2) определяет метод, порядок распределения, объем и срок их действия.

Уполномоченный орган и иные государственные органы распределяют тарифные квоты между участниками внешнеторговой деятельности в пределах своей компетенции в соответствии с порядком распределения тарифной квоты.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.