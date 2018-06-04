Аким Карагандинской области произвел кадровые назначения

В Карагандинской области назначены руководители трех управлений. О кадровых изменениях сообщил на заседании актива глава региона Ерлан Кошанов.

Через конкурсный отбор назначены: Апакашов Сагынжан Апакашович - руководителем Управления сельского хозяйства; Турсынбеков Кайрбек Серикович - руководителем Управления ветеринарии; Карпов Дмитрий Васильевич - руководителем Управления физической культуры и спорта.

Аким области обозначил задачи перед вновь назначенными руководителями. В сельском хозяйстве это увеличение инвестиций и производительности труда, повышение экспортного потенциала, контроль инфляционных процессов.

Главный вопрос в сфере ветеринарии - идентификация животных, также необходимо усилить работу по профилактике инфекционных болезней скота.

- В спорте первостепенная задача - я хотел бы, чтобы меньше было легионеров, побольше наших местных ребят. Огромные деньги тратим, и над этим надо работать. Для этого сегодня надо поднимать детский и юношеский спорт, - отметил Ерлан Кошанов.

Сагынжану Апакашову 61 год. Имеет три высших образования: окончил КарГУ им. Е. А. Букетова, Нижегородский социально-политический университет, Казахский национальный аграрный университет. По квалификациям: «Экономист», «Политолог», «Агроном».

От простого чабана поднялся до руководящих должностей. Возглавлял отдел экономики в Егиндыбулакском районном акимате, был директором совхоза «Каражал», начальником отдела сельского хозяйства Каркаралинского района, заместителем акима Каркаралинского района.

С января 2011 года работал в Управлении сельского хозяйства Карагандинской области в должности заместителя начальника. Последнее время исполнял обязанности руководителя.

Кайрбеку Турсынбекову 48 лет. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт по квалификации «Ветеринарный врач».

С 2001 года на государственной службе, вся трудовая деятельность связана с ветеринарией. До назначения работал заместителем руководителя Управления ветеринарии Карагандинской области.

Дмитрию Карпову 36 лет. Имеет два высших образования: окончил КарГУ им. Е. А. Букетова по квалификациям «Преподаватель физической культуры, тренер по спорту», «Бакалавр юриспруденции».

Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Вице-президент ОО «Федерация легкой атлетики Карагандинской области».

Работал спортсменом-инструктором штатной национальной команды Республики Казахстан по легкой атлетике (Астана), тренером-преподавателем КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике г. Караганды».

С октября 2015 года по настоящее время являлся руководителем этой же школы.