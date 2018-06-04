В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года», распределены:

1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения согласно приложению 1 к приказу;

2) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2018-2019 учебный год согласно приложению 2 к приказу;

3) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2018-2019 учебный год согласно приложению 3 к приказу.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.