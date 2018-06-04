"Юлия прекрасна". Eurosport - о выходе Путинцевой в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Телеканал Eurosport на своем официальном сайте отметил победу казахстанки Юлии Путинцевой в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), пишет vesti.kz.

Чтобы выйти в четвертьфинал турнира, представительница Казахстана в двух сетах победила 26-ю сеяную чешку Барбору Стрыцову - 6:4, 6:3. Таким образом, Путинцева повторила свой лучший результат на "Ролан Гаррос".

"Путинцева выбила сеяную Стрыцову. Это было красиво, победа абсолютно заслужена. Юлия прекрасна. Ну как за нее не болеть?" - говорится в заметке Eurosport.

Сама казахстанская теннисистка прокомментировала свою победу следующим образом: "Не знаю, почему именно в Париже мне удается демонстрировать приличные результаты. На самом деле я люблю этот город. Здесь отличная атмосфера и прекрасная еда. Я проделала серьезную работу с физической точки зрения, поскольку провела не так много матчей в связи с ранним вылетом на нескольких турнирах. Некоторые поражения были весьма обидными, но мне удалось оправиться от них. Каждая победа, добытая в Париже, вселяет в меня дополнительную уверенность", - приводит слова Путинцевой официальный сайт турнира.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос-2018" Путинцева, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, сыграет с 13-й ракеткой мира Мэдисон Киз из США.