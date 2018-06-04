КНБ проверяет рассылки о менингите - Биртанов

Начато расследование.

КНБ РК проверяет рассылки, касающиеся заболеваний менингитом, распространяемые в мессенджере WhatsApp. Об этом сегодня на пресс-конференции в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА Казинформ.

«Комитет начал расследование. Если какие-то нарушения законодательства по данной ситуации есть, в том числе по рассылке информационных сообщений, я считаю, что должны привлекаться к ответственности такие лица. Для того, чтобы не сеять панику среди населения», - отметил министр.

Елжан Биртанов призвал доверять официальным источникам информации.

«Министерство здравоохранения всю необходимую работу проводит и всю необходимую информацию предоставляет. Нет никакого повода поддаваться панике», - подчеркнул он.

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