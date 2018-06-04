КНБ проверяет рассылки о менингите - Биртанов
Начато расследование.
Фото : Казинформ4 июня 2018, 13:55
КНБ РК проверяет рассылки, касающиеся заболеваний менингитом, распространяемые в мессенджере WhatsApp. Об этом сегодня на пресс-конференции в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА Казинформ.
«Комитет начал расследование. Если какие-то нарушения законодательства по данной ситуации есть, в том числе по рассылке информационных сообщений, я считаю, что должны привлекаться к ответственности такие лица. Для того, чтобы не сеять панику среди населения», - отметил министр.
Елжан Биртанов призвал доверять официальным источникам информации.
«Министерство здравоохранения всю необходимую работу проводит и всю необходимую информацию предоставляет. Нет никакого повода поддаваться панике», - подчеркнул он.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921606-de8230e73c46f1ac2f2c00f623fd9ab7
Сейчас читают
Читайте также