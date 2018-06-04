Нацбанк за 2017 год потерял 1,2 триллиона тенге, спасая банковский сектор от кризиса

На оздоровление банковского сектора финрегулятор выделил из собственных средств 585,6 миллиарда тенге

Чистый убыток Национального Банка РК за 2017 год составил 1,2 трлн тг, что в 9,5 раза больше убытка предыдущего года.

По данным консолидированной финансовой отчетности, чистый процентный убыток составил 169,2 млрд тг, увеличившись на 33,3% по сравнению с убытком 2016 года - 127 млрд тг. Чистый комиссионный доход составил 25,7 млрд тг, что на 69,4% больше, чем годом ранее.

Основные статьи расходов, повлиявшие на убыток - расходы по оздоровлению банковского сектора - 585,6 млрд тг (годом ранее - 5,4 млрд тг) и расходы по выбытию дочерней организации - 507,5 млрд тг. Под расходами по выбытию дочерней организации подразумевается безвозмездная передача простых акции «Фонда проблемных кредитов» Правительству, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

В общей сложности по двум перечисленным статьям расходы (убытки) составили 1,1 трлн тг, а совокупные операционные расходы - 1,2 трлн тг.

В рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, средства, выделенные банкам-участникам для докапитализации распределились между 5 БВУ: Bank RBK - 160 млрд тг, Евразийский банк - 150 млрд тг, АФТБанк и Цеснабанк - по 100 млрд тг, и Банк ЦентрКредит - 60 млрд тг.

До 2015 года Нацбанк генерировал прибыль. Последний раз чистая прибыль была зафиксирована в 2014 году, в размере 95,5 млрд тг.

Активы НБ РК за 2017 год увеличились на 6% (800 млрд тг), с 13,3 до 14,1 трлн тг. Основную долю активов занимают финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 36,8% или 5,2 трлн тг. Далее золото - 29,4% или 4,2 трлн тг. Несмотря на сокращение на 17,9%, счета, займы и депозиты в банках и прочих финансовых институтах занимают значительные 23,7%, или 3,4 трлн тг. В общей сложности к доле трех перечисленных активов относится 89,8%, или 12,7 трлн тг.

Активы Нацбанка растут из года в год последние 4 года, с 9,1 до 14,1 трлн тг. А за период 2012-2017 годов, активы регулятора увеличились на 8,8 трлн тг (прирост более, чем в 2,5 раза).

Финрегулятор вслед за активами нарастил и обязательства - на 17,3%, с 10,5 до 12,3 трлн тг. Главными обязательствами НБ РК являются счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов - 39,1% (4,8 трлн тг), долговые ценные бумаги - 26% (3,2 трлн тг), и деньги в обращении - 18,3% (2,3 трлн тг). Совокупный удельный вес данных обязательств составляет 83,4%, или 10,3 трлн тг.

Обязательства Национального банка растут симметрично активам, и за последние 4 года непрерывного роста увеличились с 7,6 до 12,3 трлн тг. С 2012 года обязательства НБ РК выросли в 3 раза или на 8,2 трлн тг.

Собственный капитал Нацбанка сократился на 1 трлн тг или 36,2%, с 2,8 до 1,8 трлн тг. Главная причина сокращения - накопленные убытки, которые составили 1,2 трлн тг против 162 млрд тг годом ранее.

Резервы надзорного органа суммарно составляют 3 трлн тг, что на 12,2% больше, чем годом ранее - 2,6 трлн тг. Почти вся сумма резервов состоит из резервов по переоценке иностранной валюты и драгоценных металлов - 94,9% или 2,8 трлн тг.