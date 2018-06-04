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Министр рассказал, сделал ли себе прививку от менингита

Вакцина от менингококковой инфекции не входит в число обязательных.

Фото : Казахстанская правда4 июня 2018, 14:04

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал журналистам, сделал ли себе и своим детям прививку от менингита, передает Спутник.

"Я не вакцинировался, дети тоже не провакцинировались", — сказал Биртанов на пресс-конференции в понедельник.

Вакцина от менингококковой инфекции в Казахстане не входит в число обязательных и бесплатно не предоставляется. Министр здравоохранения заявил, что национальный координационный консультативный комитет по инфекциям назвал вопрос о гарантированной вакцинации преждевременной.

"Вопрос о вакцинации встает, если количество случаев в неделю соответствует десяти на сто тысяч. У нас (показатели) в семь раз ниже. Вопрос о вакцинации не стоит в принципе. Для различных видов бактерий менингококка есть разные виды вакцин. Сегодня применяется два, одна из которых зарегистрирована в Казахстана. В случае риска приближения к пороговым уровням, сейчас нами проводятся расчеты, при необходимости эти препараты будут разовым ввозом ввезены и вакцинация может быть начата", — сказал Биртанов.

Он добавил, что Минздрав рекомендует проводить антибиотикопрофилактику только тем людям, которые были в контакте с заболевшим три и более часа.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом, из-за болезни скончалось 12 человек. Среди погибших – пять детей, возраст которых был меньше 14 лет.

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