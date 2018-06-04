Facebook уличили в тайной передаче данных пользователей

Соцсеть сформировала партнерские отношения с Apple, Samsung, Microsoft и десятками других производителей устройств, что вызвало новые опасения по поводу защиты конфиденциальности.

Разработчики Facebook давали доступ производителям смартфонов к данным о пользователях. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, соцсеть сформировала партнерские отношения с Apple, Samsung, Microsoft и десятками других производителей устройств, что вызвало новые опасения по поводу защиты конфиденциальности, пишет Lenta.ru.

Подобные сделки позволяли Facebook расширять охват, встраивая собственные функции через API: к ним относятся кнопки «Мне нравится» и книги контактов. За это производители смартфонов получали доступ к личной информации клиентов, а также они могли узнать информацию об их друзьях, даже если пользователи запрещали обмен данными в настройках. Речь идет о политических и религиозных взглядах, а также о статусе отношений.

Журналисты сообщили, что большинство партнерских отношений до сих пор остаются в силе, хотя Facebook начал сворачивать их в апреле, сразу после скандала по поводу массовой утечки данных.

Представители соцсети заявили, что их соглашения с производителями регулируются контрактами, которые строго ограничивают использование данных, в том числе хранящихся на серверах партнеров. Они добавили, что не знают случаев, когда эта собранная информация была использована некорректно. При этом все фотографии и сообщения пользователей оставались только на устройствах, добавили в Facebook.

В апреле сенаторы и конгрессмены США опросили Марка Цукерберга после того, как стало известно об утечке данных 87 миллионов пользователей Facebook. Основатель соцсети рассказал, что сбором информации занималась сторонняя компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге.

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