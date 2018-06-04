«Прочитайте, пока живы ваши дети!» – КЧС обратился к родителям

С таким обращением к родителям выступили спасатели, обеспокоенные растущим количеством случаев выпадений детей из окон домов.

Несмотря на многочисленные предупреждения КЧС, дети продолжают гибнуть при падении из окон верхних этажей. Только в минувшие выходные было зарегистрировано два подобных ЧП. В связи с этим официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов, еще раз решил обратиться к родителям с рекомендациями, как уберечь своего ребенка, передает Zakon.kz.

Как сообщил Р. Иманкулов, в субботу 2 июня, были зафиксированы два случая выпадения детей из окон, окончившихся летальным исходом. Первый из них произошел в Астане, где ребенок 2012 года рождения оставленный без присмотра взрослых упал с окна 6 этажа и скончался в больнице. В Экибастузе, при подобных же обстоятельствах, погиб малыш 2016 года рождения. В связи с этим, Р. Иманкулов еще раз решил призвать родителей к соблюдению элементарных мер безопасности и дать им конкретные рекомендации.

«Уважаемые родители!

Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Дабы избежать подобных ЧП призываем вас соблюдать следующие рекомендации:

1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

4. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

6. Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остекленных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.

7. Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

8. Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

9. Посадить под окнами зеленые насаждения, особенно, если вы живете в частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребенка из окна.

10. Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

Но все же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять маленького ребенка одного, а брать с собой. В крайнем случае, кооперироваться со знакомыми, родственниками и оставлять ребенка у них или приглашать «свободных» родственников к себе, чтобы они посидели с ребенком. Иными словами, сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить ребенка».

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