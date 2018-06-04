Узбекская Пэрис Хилтон: Она стала популярнее отца и попала за решетку

Однако одна из самых популярных и влиятельных женщин мира совершила непоправимую ошибку, настроив против себя всю семью.

Дочь узбекского диктатора Ислама Каримова — Гульнара, дипломат, модельер, дизайнер, исполнительница песен, светская львица, обладавшая роскошной недвижимостью в разных странах мира. Она была вхожа в британскую королевскую семью и дружила с главами государств. Однако одна из самых популярных и влиятельных женщин мира совершила непоправимую ошибку, настроив против себя всю семью.

Сладкая жизнь узбекских принцесс

Сразу после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году западные СМИ подсчитали, что осталось в наследство его детям. Опубликованный список поразил многих. Выяснилось, что его дочери, которых в стране называют не иначе как принцессами, владеют имуществом в разных странах мира. У Гульнары Каримовой есть большой дом в центре Лондона, пентхаус в жилом комплексе «Арка» в Гонконге, три пентхауса и две виллы в отеле Jumeirah Zabeel Saray в ОАЭ, приобретенные за 36,9 миллиона долларов. Земельный участок на первой линии The Palm Jumeirah, стоимость которого превышает 13 миллионов долларов, две квартиры в небоскребе Damac Heights, расположенном в районе Dubai Marina в гавани Дубая. Помимо этого, есть загородное шато в пригороде Парижа, квартира в центре французской столицы, вилла в Сан-Тропе, три квартиры в Москве, загородный дом на Рублево-Успенском шоссе, двухэтажная вилла в Швейцарии.

У ее младшей сестры Лолы список менее внушительный, однако тоже поражает своим великолепием. О ней западные СМИ впервые заговорили в 2013 году после того, как она купила дворец Le Palais в Лос-Анджелесе стоимостью 58 миллионов долларов. «Роскошное шато с лебединым озером, турецким хамамом, украшенным резными колоннами», — так описывают помпезный дворец Le Palais.

Слишком много Гули

Гламурная узбекская принцесса Гульнара во время правления своего отца сколотила целое состояние. Она считалась одной из самых богатых и влиятельных женщин на всем постсоветском пространстве. Она сопровождала членов британской королевской семьи на великосветских мероприятиях, была знакома со многими мировыми лидерами.

Всего, чем занималась Каримова, и не перечислишь: она окончила Гарвард, возглавляла десятки предприятий, была модельером, профессиональным дизайнером ювелирных украшений, выпустила собственную линию духов и одежды. При этом обладала черными поясами в ряде единоборств, свободно говорила на четырех языках, писала стихи и под сценическим псевдонимом Googoosha занимала первые строчки хит-парадов со своими песнями. В клипе на одну из своих песен она снялась вместе с актером Жераром Депардье.

Эта женщина никогда себе ни в чем не отказывала. Вот как ее однажды описал бывший посол Великобритании в Узбекистане Крэйг Мюррей (Craig Murray): «Она красивая, но смертоносная злодейка из фильмов о Джеймсе Бонде (…) Богаче Пэрис Хилтон, несомненно умнее и, возможно, сексуальнее, а ведь я встречал обеих».

Дипломат вспоминает, что во время его работы в стране Гульнара контролировала весь рынок печатной продукции и рекламы. В какой-то момент изображения Каримовой на улицах встречались едва ли не чаще, чем фотографии ее отца. «Она была повсюду: ее песни играли на радио, изображение украшало гигантские рекламные щиты», — вспоминает продюсер из Лос-Анджелеса Джон Коломбо, снимавший музыкальный клип дочери узбекского лидера.

Из светской львицы в диссидентки

До определенного момента считалось, что старшая дочь президента Узбекистана — персона неприкосновенная. Председатель многих благотворительных фондов, заместитель министра иностранных дел, представитель Узбекистана в ООН, посол страны в Испании — она стала самой популярной и публичной фигурой из всей узбекской политической элиты.

Во многом этому способствовала активность дочери узбекского вождя в соцсетях. За ее страницей в Twitter следили как в самом Узбекистане (ее микроблог затмевал по своей информативности скупые на объективные новости местные СМИ), так и во всем мире.

Ее Twitter стали называть ведущим узбекским СМИ. Если раньше она обсуждала моду, свое появление на разных мероприятиях и торжествах, то постепенно стала критиковать высокопоставленных чиновников (например, обвинила местных силовиков в «беспределе»). Публикацию разных скандальных разоблачений посчитали своего рода раскруткой в качестве возможной преемницы отца. Микроблог создавал впечатление ее «близости к народу» и образ едва ли не диссидентки.

Однако, когда Гульнару Каримову лишили дипломатического иммунитета, стало ясно, что не все в семье так безоблачно. То, что недовольство старшей дочерью бессменного узбекского лидера стало возрастать, подтвердило интервью его младшей дочери — Лолы Каримовой-Тилляевой журналистам Би-би-си. Тогда многие прочили Гульнару в кресло президента. Однако ее сестра оценила шансы занять место отца как невысокие. Лола также рассказала, что уже больше 12 лет не общается с Гульнарой. Произошедшее после сравнили с эффектом разорвавшейся бомбы.

Попала в опалу

Однажды Гульнара опубликовала пост, в котором обличала свою мать в дружбе с колдунами, отмечая, что она «хочет уничтожить все, что связано с дочерью». Досталось и сестре Лоле. Так, Гульнара написала, что она тоже могла бы «прожигать жизнь, как сестра, на собственной яхте с коксом».

Взбешенный отец отобрал у Гульнары охрану и запретил ей выезжать из страны. В Узбекистане ходили слухи, что глава государства отнял у дочери паспорт. Бизнес-империя узбекской принцессы, включавшая модные бутики, гостиничный бизнес, ювелирные салоны, оказалась под угрозой.

После этого удары судьбы посыпались один за другим. В Узбекистане перестали работать сразу четыре телеканала (Forum TV, TV-Markaz, NTT и SOFTS), которые контролировала Гульнара. После этого прекратили свою работу три радиостанции, вещающие на частотах FM: радио Terra, радио «Замин» и радио A’lo FM. Все они входили в компанию Terra Group, принадлежавшую Гульнаре. Остальным СМИ настоятельно рекомендовали не освещать события, связанные со старшей дочерью президента.

В начавшейся кампании против нее она обвинила мать, младшую сестру, отца и Рустама Иноятова — бывшего офицера КГБ, председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, одного из советников Каримова. Однако это было только начало. Против Гульнары возбудили уголовные дела по обвинению в коррупции. Узбекская прокуратура арестовала ее активы в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Швеции, Франции, Латвии, Германии, Испании, России, Гонконге, ОАЭ и на Мальте.

Пока старшая дочь увязала в коррупционных расследованиях, проводимых на Западе, глава государства сделал ставку на младшую — Лолу. В течение года (вплоть до смерти узбекского вождя) она в окружении троих детей и любящего супруга не сходила с экранов телевизоров. Разведенная Гульнара вовсе перестала появляться на публике с 2014 года.

Ходили разные слухи относительно того, куда делась дочь экс-главы государства. Разговоры о том, что Гульнары уже нет в живых, усилились со смертью Ислама Каримова: на его похоронах в сентябре 2016 года старшей дочери не было. Правда стала известна лишь через год — оказалось, что еще в 2015-м Гульнару задержали, обвинили в коррупции на сумму свыше двух миллиардов долларов, мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и приговорили к пяти годам лишения свободы. Звезда самой одиозной женщины постсоветского пространства закатилась окончательно.

Константин Дворецкий, lenta.ru

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