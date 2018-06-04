Казахстанцам откроют доступ к архивным актовым записям

Возможно в персональных сведениях граждан будут отображаться некорректные сведения.

Министерство юстиции сообщает о начале проведения работ по корректировке персональных данных, актовых записей, зарегистрированных до 2008 года, передает zakon.kz.

Как отмечается в сообщении, в рамках реализации Указа Президента «О формировании «электронного правительства» и интеграции информационных систем государственных органов Министерству юстиции было поручено ускорить введение сведений о регистрации актов гражданского состояния.

Оцифровка архивных актовых записей проводилась с 2013 по 2017 годы, за 5 лет были полностью отсканированы архивы 16 регионов с 1937 по 2008 годы. В настоящее время на центральном сервере Е-архив ЗАГС находится более 50 млн. отсканированных и атрибутированных актовых записей.

С июня 2018 года планируется открыть доступ к архивным актовым записям, зарегистрированным до 2008 года для проведения корректировок, в связи с чем, возможно в персональных сведениях граждан будут отображаться некорректные сведения.

В этой связи, Министерством юстиции совместно с Министерством информации и коммуникаций, Государственной корпорацией «Правительство для граждан», частными нотариусами, регистрирующими органами (отделами РАГС) и другими заинтересованными государственными органами будут проводиться работы по корректировке неактуальных первоначальных сведений в актовых записях, поскольку за время проведения сканирования гражданами вносились изменения, исправления (к примеру, расторгнут брак, произведена перемена Ф.И.О., усыновление, установление отцовства и т.д.), а также устранение ошибок, допущенных при атрибутировании.

Предусмотрены три способа проверки своих персональных данных:

через портал «электронного правительства» граждане могут в «личном кабинете» проверить как свои личные данные, так и своих детей;

при обращении в Государственную корпорацию за получением каких-либо услуг и обнаружении несоответствий;

при обращении в государственные органы, частным нотариусам, информационные системы которых интегрированы с информационной системой «ЗАГС».

При обнаружении несоответствий для граждан, также предусмотрено три варианта подачи заявок на корректировку:

самостоятельно подать заявку через портал «электронного правительства» в «личном кабинете» (будет предусмотрен соответствующий сервис),

через сотрудников Госкорпорации, которые также имеют возможность подать соответствующую заявку посредством информационной системы «ЦОН»;

при обращении в государственные органы, частным нотариусам, информационные системы которых интегрированы с информационной системой «ЗАГС» для получения каких-либо услуг.

При обращении в государственные органы или частным нотариусам заявителям будут даны рекомендации обратиться в регистрирующий орган (отделы РАГС), или департаменты юстиции для проведения соответствующих исправлений.

Данная работа будет проводиться на постоянной основе.

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