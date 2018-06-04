СКО осенью поставит первую партию соевых бобов в Китай

СКО сейчас успешно сотрудничает с такими провинциями как Хубэй, Шаньси и Шаньдун.

В Северо-Казахстанскую область прибыла делегация из Китайской Народной Республики во главе с заместителем начальника государственного управления продовольствия КНР Цзэн Лиин. В составе делегации представители управления продовольствия Китая, руководство ассоциации продовольствия и масла КНР и директора крупных компании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акмиа СКО.

Аким СКО Кумар Аксакалов встретился с делегацией из Поднебесной. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимного сотрудничества Северо-Казахстанской области и Китайской Народной Республики в сфере экспорта местной продукции. Сейчас СКО производит 30 процентов зерна и 40 процентов масличных культур в республике. И самое главное с экологией в СКО все в порядке.

«Главная фишка Северного Казахстана - экологически чистая продукция производимая на богатой земле. У нас большой потенциал, чтобы экспортировать нашу продукцию в Китай», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

В свою очередь, госпожа Цзэн Лиин также отметила особенность Северо-Казахстанской области.

«По дороге на встречу мы просмотрели всю территорию СКО и очень заметно, что именно в Северо-Казахстанской области имеются огромные плодородные земли. Мы готовы импортировать соевые бобы и жмых в Китай выращенной на богатой земле Северного Казахстана. Сейчас Китай импортирует соевые бобы с Аргентины и Бразилии. Поэтому для нас импорт североказахстанской продукции будет самым оптимальным вариантом»,- сказала заместитель начальника государственного управления продовольствия КНР Цзэн Лиин.

«Мы готовы осенью отправить первую партию сои в количестве 100 тонн. В целом, планируется поставка в Китай 150 тыс тонн масличной продукции Дальше будем увеличивать объемы. К зиму заключим контракты и выберем лучших хозяйств которые производят хорошую и экологическую продукцию., - резюмировал Кумар Аксакалов.

СКО сейчас успешно сотрудничает с такими провинциями как Хубэй, Шаньси и Шаньдун. В регионе открываются совместные предприятия Китая и Казахстана. Яркий пример - крупнейший завод в Казахстане по переработке масличных культур ТОО «Тайынша Май» который был запущен совместно с компанией «Айцзю».

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