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Какие убытки понес Нацбанк в 2017 году

Спасая банковский сектор от кризиса, Нацбанк в прошлом году потерял 1,2 триллиона тенге.

Фото : Zakon.kz4 июня 2018, 14:59

На оздоровление банковского сектора финрегулятор выделил из собственных средств 585,6 миллиарда тенге. Чистый убыток Национального Банка РК за 2017 год составил 1,2 трлн тг, что в 9,5 раза больше убытка предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

По данным консолидированной финансовой отчетности, чистый процентный убыток составил 169,2 млрд тг, увеличившись на 33,3% по сравнению с убытком 2016 года - 127 млрд тг. Чистый комиссионный доход составил 25,7 млрд тг, что на 69,4% больше, чем годом ранее.

Основные статьи расходов, повлиявшие на убыток - расходы по оздоровлению банковского сектора - 585,6 млрд тг (годом ранее - 5,4 млрд тг) и расходы по выбытию дочерней организации - 507,5 млрд тг. Под расходами по выбытию дочерней организации подразумевается безвозмездная передача простых акции «Фонда проблемных кредитов» Правительству, в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

В общей сложности по двум перечисленным статьям расходы (убытки) составили 1,1 трлн тг, а совокупные операционные расходы - 1,2 трлн тг.

В рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, средства, выделенные банкам-участникам для докапитализации распределились между 5 БВУ: Bank RBK - 160 млрд тг, Евразийский банк - 150 млрд тг, АФТБанк и Цеснабанк - по 100 млрд тг, и Банк ЦентрКредит - 60 млрд тг.

До 2015 года Нацбанк генерировал прибыль. Последний раз чистая прибыль была зафиксирована в 2014 году, в размере 95,5 млрд тг.

Активы НБ РК за 2017 год увеличились на 6% (800 млрд тг), с 13,3 до 14,1 трлн тг. Основную долю активов занимают финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 36,8% или 5,2 трлн тг. Далее золото - 29,4% или 4,2 трлн тг. Несмотря на сокращение на 17,9%, счета, займы и депозиты в банках и прочих финансовых институтах занимают значительные 23,7%, или 3,4 трлн тг. В общей сложности к доле трех перечисленных активов относится 89,8%, или 12,7 трлн тг.

Активы Нацбанка растут из года в год последние 4 года, с 9,1 до 14,1 трлн тг. А за период 2012-2017 годов, активы регулятора увеличились на 8,8 трлн тг (прирост более, чем в 2,5 раза).

Финрегулятор вслед за активами нарастил и обязательства - на 17,3%, с 10,5 до 12,3 трлн тг. Главными обязательствами НБ РК являются счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов - 39,1% (4,8 трлн тг), долговые ценные бумаги - 26% (3,2 трлн тг), и деньги в обращении - 18,3% (2,3 трлн тг). Совокупный удельный вес данных обязательств составляет 83,4%, или 10,3 трлн тг.

Обязательства Национального банка растут симметрично активам, и за последние 4 года непрерывного роста увеличились с 7,6 до 12,3 трлн тг. С 2012 года обязательства НБ РК выросли в 3 раза или на 8,2 трлн тг.

Собственный капитал Нацбанка сократился на 1 трлн тг или 36,2%, с 2,8 до 1,8 трлн тг. Главная причина сокращения - накопленные убытки, которые составили 1,2 трлн тг против 162 млрд тг годом ранее.

Резервы надзорного органа суммарно составляют 3 трлн тг, что на 12,2% больше, чем годом ранее - 2,6 трлн тг. Почти вся сумма резервов состоит из резервов по переоценке иностранной валюты и драгоценных металлов - 94,9% или 2,8 трлн тг.


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