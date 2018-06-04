Алла Пугачева дала понять, что ей надоела Ольга Бузова

За последние полтора года Ольга Бузова стала одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса с многомиллионной армией поклонников.

На днях Ольга Бузова и Филипп Киркоров представили новое совместное видео. В комментариях к ролику отметилась и Алла Пугачева, которая намекнула, как относится к исполнительнице хита «Чемпион».

За последние полтора года Ольга Бузова стала одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса с многомиллионной армией поклонников. Едва ли не каждая песня ведущей «Дома-2» мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров в Youtube.

К тому же сейчас Ольга все чаще сотрудничает с Филиппом Киркоровым. На днях у них вышло новое совместное видео. Многие поклонники короля отечественной поп-сцены раскритиковали его за то, что он снова снимается с Бузовой. Под одним из комментариев отметилась и Алла Пугачева. Она поставила «лайк» под записью одного из интернет-пользователей.

«Задолбала эта Бузова», — гласит запись, которую одобрила Примадонна. Таким образом Алла дала понять, что ей тоже надоела Ольга. Хейтеры Бузовой надеются, что влиятельная Пугачева поставит крест на ее карьере. К слову, раньше Примадонна была относительно нейтральна по отношению к певице, штурмующей отечественную поп-сцену. Поговаривают, Алле не нравится, что Ольга проводит время с Филиппом Киркоровым.

Источник: © Woman.ru

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