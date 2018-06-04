Доклад Министра энергетики РК на Правительственном часе

(г. Астана, 21 мая 2018 года)

Здравствуйте Гүлмира Истайбекқызы!

Уважаемые депутаты!

С прошлого Правительственного часа, посвященного вопросам развития нефтегазовой отрасли, прошло более года.

Хотелось бы отметить, важность и значимость рекомендаций Правительственного часа для нашей работы за этот период. Исполнение Ваших рекомендаций позволило акцентировать работу на решение системных проблем и вопросов.

Прошедший период стал плодотворным и значимым в плане развития отрасли и достигнутых задачах

За 2017 годи 4 месяца этого года в разрезе секторов нефтегазовой отрасли наблюдается ощутимый рост.

На слайде 2 можно увидеть положительный прогресс в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в разрезе всех индикаторов отрасли.

В секторе нефтедобычи драйверами роста остаются нефтегазовые проекты - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

В 2017 году с выходом на промышленное освоение Кашагана годовой объем добычи нефти по стране вырос до 86,2 млн.тонн (с 78 в 2016 году), в т.ч. на Кашагане было добыто 8,3 млн.тонн.

Тем самым уровень ежегодной добычи нефти страны поднялся на новую планку.

За 4 месяца т.г. добыча по стране достигла 30 млн. тонн, показав рост на 6% к аналогичному периоду 2017 года.

В этом году добыча нефти ожидается на уровне 87 млн.тонн, в том числе на Кашагане - 11 млн. тонн нефти и 6,8 млрд.м3 газа.

На Кашагане в 2019 году ожидается достижение уровня добычи в 370 тыс. барр. в сутки, а к 2024 году по проекту дальнейшего расширения (определение концепции и начало базового проектирования ЦК-01, Центр компримирования) ожидается увеличение добычи до 450 тыс. баррелей в сутки.

На Тенгизе в рамках Проекта будущего расширения сегодня работают более 30 тысяч казахстанцев. Инвестиции по проекту составляют 38 млрд. долл. США, фактическое освоение за 2 года - свыше 11 млрд. долл., а в 2018 году план - свыше 7 млрд. долл.

Проект перешел в активную фазу реализации. Планируется начать приемку грузов-модулей в порту Прорва для будущих объектов завода по подготовке нефти (мощн. 12 млн.тонн/год) и обратной закачки газа (мощн. 9,4 млрд. м3/год).

После 2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 26 до 39 млн. тонн в год.

Планом будущего освоения Карачаганака предусмотрена реализация проектов по поддержанию текущего уровня добычи - это модернизация газовых мощностей, строительство 4-го компрессора и 5-го внутрипромыслового трубопровода. Срок реализации в 2020 году с объемом инвестиций более 1,5 млрд. долларов США.

Крупные проекты позволят внести существенный вклад в экономический рост страны в среднесрочном периоде. Объем добычи нефти поступательно будет расти и к 2025 годувыйдет на уровень в 104 млн. тонн/год.

Реализация данных масштабных инициатив на постоянном контроле Министерства в рамках проектного управления.

По другим группам месторождений наблюдается снижение уровня добычи в связи с поздней стадией разработки и значительной выработанностью запасов. Недостаточный уровень инвестиций в геологоразведке становится основным негативным фактором для отрасли.

Так, за период 2012-2016 года прирост запасов в результате переоценки составил 139 млн. тонн, а по геологоразведке - 79 млн. тонн или всего 36% (общий прирост запасов за 5 лет- 218 млн.тонн).

За данный период по действующим контрактам недропользования от общего объема инвестиций в 127 млрд. долл. затраты на геологоразведку составили всего 4 млрд. долл.

Вместе с тем, нефтегазовая отрасль остается в лидерах по привлечению прямых инвестиций. В основном это вклад трех крупных проектов. А также инвестиционный интерес к получению контрактов на недропользование.

В 2017 году объем подписных бонусов по итогам конкурса (УВС) составил 7,5 млрд.тенге (2016г.-1,3; 2015г.-1 млрд.тг).

В этом году конкурсы будут продолжены, в первом полугодии выставлено 11 участков недр (УВС) в Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областях.

Как Вы знаете, уважаемые депутаты, серьезным стимулом для активации инвестиций в сферу геологоразведки стало принятие Кодекса о недрах и недропользовании, вступающего в действие с 29 июня этого года.

Пользуясь моментом, позвольте выразить благодарность за Вашу поддержку, благодаря которой в прошлом году мы смогли заложить в Кодекс наши инициативы.

Таким образом, значительно упрощено предоставление права на недропользование, сокращены сроки (контракт до 40 раб. дней), снижены административные барьеры (упразднены правовая, экономическая экспертизы, проектный документ для заключения контракта).

С Вашей поддержкой были также проработаны налоговые преференции в Налоговом кодексе, вступившего в действие с этого года (отмена бонуса коммерческого обнаружения, спецплатежей, переход к налогу на фин.результат для проектов свыше 5000 м и морских).

Оптимизация налоговой нагрузки позволила оживить статус морских проектов: это вхождение компании ENI в проекты Исатай и Абай, переговоры Лукойл в качестве стратегического партнера Казмунайгаза по проектам Женис и I-P-2.

Следующий сектор отрасли - это рынок нефтепродуктов, который сегодня качественно меняется.

Во-первых, с завершением модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов снизилась доляимпортозависимости рынка в моторных топливах.

Сегодня обеспеченность рынка отечественными нефте-продуктами составила по бензину - 90%, по дизтопливу - 90%, по авиакеросину - более 58%.

В этом году завершится модернизация Шымкентского завода.

Общий объем переработки нефти в 2018 году увеличится более чем на 1 млн. тонн и составит 16 млн. тонн.

В целом, налажен ежесуточный мониторинг по состоянию обеспеченности рынка, по остаткам на нефтебазах и объему импорта ГСМ, учитывая имеющуюся пока импортозависимость по бензину и дизтопливу (зимнему).

Во-вторых, с начала года вступил в действие Техрегламент Таможенного союза, запрещающий выпуск нефтепродуктов, несоответствующих стандартам К-4 и 5. Это экологический аспект.

В-третьих, для максимальной стабильности обеспечения рынка, Министерство улучшило координацию сроков плановых ремонтов и загрузки трех нефтеперерабатывающих заводов. К примеру, остановка на ремонт в мае Шымкентского завода на 39 дней не вызваладефицита ГСМ.

В-четвертых, для повышения продуктивности на трех НПЗ внедряется автоматизация управления ремонтами (ТОРО). Т.е. ежегодные сроки ремонтов сократятся с 45 до 20 дней, а остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года.

Это позволит на каждом НПЗ увеличить объем переработки нефти в среднем на 300 тыс. тонн в год.

Таким образом, в ближайшей перспективе наш рынок будет полностью насыщен отечественным нефтепродуктом.

При этом если рынок определяет цену на ГСМ, то мы отслеживаем динамику цен. Учитывая условия работы в рамках Таможенного союза, необходимо придерживаться паритета цен с учетом разницы в фискальном режиме (АИ-92: 214 тг/л в РФ и 160 тг/л в КР). Работа будет продолжена.

Для сравнения, позвольте привести рейтинг Международного агентства Global Petroleum Prices по ценам на нефтепродукты среди 167 стран (в т.ч. 50 нефтедобывающих стран). По стоимости бензина Казахстан занимает 12 позицию, по дизтопливу - 14 место. Т.е. дешевле, чем у нас бензин только в 11 странах (Венесуэла, Иран, Кувейт, Туркменистан) и дизтопливо в 13 странах (Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан, Туркменистан). Дороже, чем наш бензин, в таких странах, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан. Рейтинг формируется ежемесячно.

В целом, в среднесрочной перспективе, наши задачи будут ориентированы на совершенствование регулирования рынка нефтепродуктов для достижения привлекательности поставок нефти на НПЗ, в том числе вопросы биржевой торговли и экспорта.

Также важной задачей ставится строительство нового НПЗ. По поручению Главы государства создана Рабочая группа для разработки предТЭО с целью определения местоположения завода, его параметров и финансирования в срок до 2 полугодия.

В числе приоритетных задач - дальнейшее развитие газовой сферы и газификация.

Уровень газификации страны сегодня 47,38%, доступ к газу имеют 1320 населенных пунктов. В рамках трансфертов на развитие регионов ежегодно из республиканского бюджета выделяется порядка 13 млрд. тенге.

Однако ввиду технической ограниченности из 16 регионов вне схемы газификации оставались регионы центральной и северной части страны.

Благодаря 5-той социальной инициативе Главы государства будет решен вопрос газификации г. Астана, Карагандинской и Акмолинской областей. Торжественный старт строительства магистрального газопровода Сарыарка планируется в июле этого года.

1-й этап по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау - Астана» будет завершен до декабря 2019 года. Предварительно стоимость 1-го этапа составляет 267,3 млрд. тенге.

Рабочей группой, которую я возглавляю, детально закреплена компетенция всех заинтересованных сторон. Акиматами Карагандинской, Акмолинской областей и г. Астаны разработаны Дорожные карты по строительству инфраструктуры с учетом синхронизации сроков строительства магистрального газопровода и региональных сетей. 1 этап по своему маршруту должен охватить 171 населенных пунктов.

Таким образом, проект позволит нарастить темпы и в перспективе несет возможность полной газификации республики.

В целом, по стране в результате проведенной газификации потребление товарного газа выросло на 53% с 9 млрд.м3 в 2010 году до 13,8 млрд.м3 в 2017 году. И с учетом новых планов газификации ожидается активный рост потребления.

В этой связи, часто обсуждаемым вопросом является цена на товарный газ и почему цена газа в регионах разная. Тариф для региона в основном зависит от удаленности от источника природного газа.

Поэтому, в дальнейших планах ставится задача по совершенствованию ценообразования на товарный газ.

На рынке сжиженного нефтяного газа мы также видим рост потребления на фоне низких предельно-оптовых цен, которые приводят к убыткам производителей сжиженного газа.

Периодически возникает дефицит СНГ, который обусловлен незаконным вывозом за пределы страны, где стоимость на много выше (Россия, приграничные регионы - 130 000 тг/тонн).

Системное решение для повышения привлекательности производства СНГ и развитие электронных торговых площадок нашли свое отражение в законопроекте, который 2 мая одобрен Вами в первом чтении.

Уважаемые депутаты, благодарю за Ваше понимание и поддержку при обсуждении данного законопроекта. Ожидаем, что его принятие позволит обеспечить условия привлекательности производства сжиженного газа, прозрачность распределения и бесперебойное снабжение потребителей.

Далее, как Вам известно, Министерство акцентировано занимается развитием нефтегазохимической сферы.

Каждый доллар, вложенный в нефтегазохимию, дает 2-3 доллара прироста в экономике, и каждое новое рабочее место способствует созданию до 7 новых рабочих мест.

В целом, позвольте отметить, что с Вашей помощью нам удалось значительно улучшить законодательство для создания условий по организации нефтегазохимических производств.

Принимаемые меры позволили перейти к практической реализации проектов полипропилена (мощн. 500 тыс. тонн в год, стоимостью 2,6 млрд. долл.США) и полиэтилена (мощн. 1,2 млн. тонн в год, стоимостью 6,5 млрд. долл.).

Учитывая, что у нас отсутствует соответствующий опыт в реализации подобных масштабных проектов, мы хотим привлечь стратегического партнера - инвестора.

В свою очередь, инвестор просит разработать и ратифицировать Межправительственное соглашение, чтобы закрепить меры господдержки, преференции, стабильность законодательства по защите инвестиций.

Соответственно, мы будем просить Вашей поддержки, уважаемые депутаты, при прохождении ратификации Межправительственного соглашения.

По нашему глубокому убеждению, нефтегазохимия в среднесрочной перспективе станет движущим фактором развития технологий высокого передела и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Далее, в рамках экологического регулирования за последние 2 года через ряд нормативных мер были облегчены фискальные и налоговые нагрузки на недропользователей.

Сегодня мы работаем над концепцией нового Экологического кодекса, который позволит отойти от политики наказаний и штрафов, и использовать этот механизм в крайних случаях.

Природопользователь будет заинтересован инвестировать в природоохранные мероприятия и снижать эмиссии загрязняющих веществ.

Работа над кодексом открыта для широкого круга экологов, природопользователей, неправительственных организаций.

Разработать проект Закона и внести в Мажилис на Ваше рассмотрение планируется в конце 2019 года.

Далее, в числе важных направленийработы это развитие местного содержания. Благодаря государственной поддержке и мониторингу исполнения обязательств по закупу товаров, работ и услуг, за 7 лет местное содержание в закупках недропользователей увеличилось более, чем в 3 раза: с 680 млрд.тенге в 2011 г. до 2,1 трлн.тенге в 2017 г.

Численность казахстанских сотрудников выросло, а количество иностранных сотрудников за 7 лет сократилось на 31% (2011 г. - 2 486 ед., 2017г. -1 714 ед.), составив долю в 2,2%.

Меры поддержки включают требования по уровню местного содержания в закупках работ и услуг не менее 50%, в обязательном финансировании обучения местных кадров и науки. Сохраняется государственное регулирование закупочного процесса недропользователей.

Активно используется формат организации форумов и встреч крупных операторов и недропользователей с нефтесервисными компаниями. По итогам достигаются договоренности, создаются консорциумы и налаживается сотрудничество.

К примеру, в проекте расширения Тенгизшевройлом по всем крупным строительным контрактам установлено требование минимального уровня местного содержания 50%.

Аналогично, на Карачаганаке и Кашагане: продвигается механизм «ранних тендеров», вовлекается большее количество казахстанских поставщиков.

В целом, ожидается, что численность работников нефтяной отрасли, без учета нефтесервиса, в период до 2021 года сохранится на уровне 74,5 тысяч, а в 2022-2025 годах уменьшение до 73,5 тысяч.

На подрядные сервисные компании ожидается большая часть высвобождения после завершения Проекта будущего расширения Тенгиза.

Предполагается задействовать часть высвобождаемой рабочей силы в рамках активизации работ по будущим морским проектам, строительства нефтегазохимических заводов.

Вместе с тем, проблема трудоустройства для большей части высвобождаемых работников в отрасли остается актуальна.

Уважаемая Гульмира Истайбековна, уважаемые депутаты, обеспечение качественного развития отрасли и решение всех поставленных задач является приоритетом в нашей работе.

Выражаю признательность за Ваше участие, поддержку и рекомендации по улучшению деятельности Министерства в достижении высокого уровня развития отрасли.

Спасибо за внимание и готов ответить на Ваши вопросы.