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Число погибших при взрыве около университета в Кабуле возросло

Пока ни одна группировка, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.

Фото : © AP Photo / Rahmat Gul4 июня 2018, 15:08

Число погибших в результате взрыва около университета в Кабуле, где в понедельник собрались ученые-богословы, увеличилось до 14, еще 17 человек ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек погибли, шесть получили ранения.

По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ранее телеканал со ссылкой на очевидцев сообщал, что взрыв произошел, когда богословы стали покидать шатер, где проходило собрание. На нем богословы выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране.

Пока ни одна группировка, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.


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