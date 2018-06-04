Без системных внутрипартийных реформ модернизация "Нур Отана" будет пустым звуком - Сельтеев

Партией должны управлять политтехнологи, менеджеры, которые понимают, как работать с общественным мнением и выстраивать системные каналы коммуникации.

Политолог, ведущий эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Уразгали Сельтеев высказался о том, что в реализации Пяти социальных инициатив Главы государства важную роль должны играть механизмы общественного контроля, и партия "Нур Отан" в том числе играет большую роль, передает Zakon.kz.

Как считает Сельтеев, очевидно, что вопрос удовлетворения интересов и потребностей наиболее уязвимых социальных групп сейчас является приоритетом внутренней политики.

"Судя по риторике выступления Главы государства на заседании политсовета партии «Нур Отан», реализации Пяти социальных инициатив уделяется пристальное внимание. В этом контексте нарекания и предупредительные замечания в адрес Правительства и акиматов по упущениям в социалке вполне резонные. По всей видимости, есть понимание, что нельзя допустить срыва этой программы и какие социально-политические риски здесь предполагаются", - отмечает политолог.

При этом, по его словам, в идеале важную роль должны сыграть механизмы общественного контроля, в том числе на основе ресурсов партии власти. Но вопрос в том, готов ли «Нур Отан» сейчас к такой работе в полной мере.

"Справедливым будет отметить, что с ноября прошлого, когда Глава государства как лидер «Нур Отана» обозначил задачи по модернизации партии, наблюдается определенное оживление и сдвиги. Запущены точечные проекты. О результатах пока рано судить. Но ясно одно. Партией должны управлять политтехнологи, менеджеры, которые понимают, как работать с общественным мнением и выстраивать системные каналы коммуникации. Здесь важно, чтобы и партийный контроль за работой госорганов не был только идеологической завесой, а реально влиял на повышение эффективности в реализации госпрограмм", - отмечает Уразгали Сельтеев.

Однако без системных изменений процесс модернизации партии будет пустым звуком. Требуются качественные внутрипартийные реформы. Главным ориентиром «Нур Отана» должно быть движение в сторону формирования современной партийной структуры и полноценной реализации своего функционала и статуса правящей партии.

Со слов политолога, на самом деле здесь масса направлений. Но есть ряд крайне необходимых приоритетов институционального и организационного характера.

Во-первых, если «Нур Отан» стремится в реальности соответствовать званию доминирующей политической силы, то должен стать главным инициатором и разработчиком стратегически важных госпрограмм. Предлагать их Правительству, продвигать важность их реализации. То есть влиять на формирование общенациональной повестки развития.

Во-вторых, партия практически не использует инструмент законодательной инициативы. Все законопроекты выходят из недр министерств. А смысл в том, что, изучая и анализируя актуальные проблемы, «Нур Отан» должен предлагать определенные поправки в законодательство для их решения, если есть необходимость в таковых. В этой связи, аппарат партии должен четко и динамично работать через свою фракцию в Мажилисе Парламента.

В-третьих, партия находится на удалении от системы формирования государственной кадровой политики. Проект по актуализации партийного кадрового резерва уже много лет остается нереализованным. В то время как статус правящей партии предполагает выдвижение партийных кадров на руководящие государственные посты. Как минимум «Нур Отан» должен иметь дублеров хотя бы на уровне среднего звена. Можно начать с этого. То есть предлагать кандидатуры на должности вице-министров, заместителей акимов, руководителей структурных подразделений министерств и акиматов. Речь идет о выполнении функции политического рекрутирования.

В целом следует сменить ориентир на качественный отбор, это касается и вопроса членства в партии. Кстати, во времена своего расцвета Партия народного действия Сингапура перешла от тактики массового набора к стратегии «охоты за талантами».

В-четвертых, настало время внедрять механизмы внутрипартийной демократии. Почему бы не ввести выборность заместителей председателей филиалов «Нур Отана». Также стоит существенно пересмотреть систему праймериз. Она должна быть более публичной, конкурентной и прозрачной. Но ранее предложенные форматы лайков и голосования в социальных сетях несерьезны и неприемлемы. Актуальность в этом возрастает и с учетом введения прямых выборов акимов низового уровня исключительно по партийным спискам.

"Праймериз позволит увеличить доверие к партии в регионах, когда члены «Нур Отана» сами будут определять своего представителя. Кроме того, эта процедура способствует мобилизации актива и сторонников, налаживанию в партии механизма обратной связи. Создание конкурентной борьбы на местах – это наилучший способ повысить интерес к партии и получить реальное влияние на местном уровне", - пояснил политолог.

Еще одно важное направление – это организация различных диалоговых площадок для внутрипартийных дискуссий.

"Да, сегодня на центральном уровне проводятся какие-то встречи и обсуждения в узких составах. Но должны быть устойчивые широкие платформы для публичных объективных дискуссий по разным проблемам. Это может быть подобие партийных клубов, к примеру, консервативного и либерального толка, чтобы активизировать деятельность членов партий, в том числе на региональном уровне", - отметил Сельтеев.

Вместе с тем, не стоит самоустраняться и от острых политических дискуссий. Подобную практику успешно реализуют Либерально-демократическая партия Японии и «Единая Россия». Если «Нур Отан» создаст открытые либеральные площадки, то он реально сможет консолидировать вокруг себя прогрессивно мыслящую молодежь.

"И самое главное надо понимать, что на сегодня обеспечен лишь парламентский тип доминирования. Но партия должна наращивать, прежде всего, свой авторитет в обществе как структура, системно решающая проблемы граждан. Все-таки сейчас успех «Нур Отана», в том числе электоральный, главным образом базируется на авторитете своего лидера", - резюмировал политолог.

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