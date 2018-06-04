Доклад Министра труда и социальной защиты РК Абылкасымовой М.Е. «О вопросах цифровизации социально-трудовой сферы»

(г. Астана, 23 мая 2018 года)

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Одним из важных направлений технологической модернизации экономики Казахстана является цифровизация социально-трудовой сферы.

Основной целью цифровизации социально-трудовой сферы является упрощение административных процедур, обеспечение максимальной прозрачности и доступности получения гражданами социальной помощи и поддержки, а также оптимизация процессов принятия решений через развитие системы интеллектуального анализа и прогнозирования на основе больших данных.

На сегодняшний день уже функционирует Единая информационная система социально-трудовой сферы, которая включает в себя 11 информационных подсистем по всем направлениям деятельности Министерства, таких как труд, занятость, социальное страхование, пенсионное и социальное обеспечение, социальная поддержка, специальные социальные услуги и миграция.

Актуальность базы данных обеспечивается в режиме онлайн посредством интеграции с национальными эталонными базами данных, ведомственными информационными системами государственных органов.

Эта система обеспечивает персонифицированный учет более 15 млн. казахстанцев с самого рождения в течение всей жизни и оказывает автоматизированные услуги на всех её этапах.

Министерством уже проведена автоматизация 17 из 34 услуг Министерства, 2 услуги, связанные с рождением ребенка оказываются проактивно, 3 услуги частично автоматизированы, по 7 услугам информацию о назначении можно получить в электронном виде.

В текущем году Министерство в рамках Цифрового Казахстана запускает три масштабных проекта.

Первый из них - это развитие Единой информационной системы социально-трудовой сферы, главным приоритетом которой станет улучшение качества оказываемых услуг населению.

Первое направление модернизации - это пенсионное обеспечение. По достижении пенсионного возраста гражданин имеет право на получение 4-х видов выплат:

- государственную базовую пенсионную выплату,

- пенсионную выплату по возрасту,

- пенсионную выплату из ЕНПФ,

- выплату госгарантии.

В этой связи ему сегодня приходится обращаться в несколько инстанций:

в отделение Госкорпорации 2 раза - за назначением базовой и солидарной пенсий с 2 заявлениями, а через месяц после их назначения - по вопросу государственной гарантии - с 1 заявлением;

в ЕНПФ - за назначением пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений с 1 заявлением.

С июля текущего года этот порядок значительно упростится: граждане, достигшие пенсионного возраста, будут обращаться за назначением пенсионных выплат в единую точку входа - в Госкорпорацию. Весь спектр услуг по назначению 3-х видов выплат будет оказываться композитно на основании всего одного заявления с приложением минимального перечня документов. Из имеющихся информационных систем гос.органов сведения будут использоваться автоматически. Выплата госгарантии будет производиться в без заявительном порядке, то есть размер выплаты будет рассчитан автоматически и зачислен на счет, указанный услугополучателем.

При этом все виды выплат будут производиться одновременно и на один банковский счет, тогда как сейчас они осуществляются из разных источников в различные даты и нередко на разные счета получателей.

Это нововведение коснется порядка 70% пенсионеров от общего числа людей, достигающих пенсионного возраста (их ежегодная численность в среднем составляет примерно 120 тыс. человек).

Второе направление модернизации - это повышение качества услуг для лиц с инвалидностью.

В настоящее время для установления инвалидности гражданин проходит большой путь. После наблюдения в поликлинике и направления его врачом на медико-социальную экспертизу, он должен обратиться к нам с пакетом документов в порядке живой очереди.

Далее на комиссии проводится изучение документов и медицинский осмотр услугополучателя.

После получения результатов медико-социальной экспертизы услугополучатель обращается в государственные органы для назначения пособия и реабилитационных мероприятий.

Теперь же планируется кардинально изменить подход к оказанию услуг для лиц с инвалидностью. Во-первых, предусматривается заочное освидетельствование - без личного обращения самого услугополучателя и без заявления - проактивным способом.

На основании данных, поступающих из информационных систем здравоохранения решение об инвалидности будет приниматься удалено несколькими независимыми экспертами без территориальной привязки к заявителю.

Совместно с Министерством здравоохранения будут подготовлены информационные системы медицинских организаций, так как необходима передача всех жизненных показаний инвалидов в цифровом формате.

К примеру, УЗИ-диагностика, рентген или электрокардиограмма и другое.

В текущем году завершится пилот в четырех регионах страны: в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.

Повсеместно переход будет осуществлен в 2019 году.

Во-вторых, после установления инвалидности, лицам с инвалидностью без их обращения и заявления будет назначаться гарантированное государственное пособие по инвалидности из бюджета и социальные выплаты по утрате трудоспособности из ГФСС.

Информирование услугополучателя о результатах экспертизы и разработанных реабилитационных мероприятиях будет происходить посредством смс-сообщений. В том же формате будет происходить получение сведений от самого услугополучателя к примеру, о номере банковского счета.

В-третьих, предусматривается совершенствование системы социального обслуживания, путем внедрения Портала социальных услуг.

В настоящее время, из-за множества административных процедур и проведения процедур государственных закупок сроки обеспечения техническими средствами и социальными услугами реабилитации колеблются от 7 дней до 18 месяцев.

Поэтому, сегодня много нареканий со стороны лиц с инвалидностью не только к срокам обеспечения, но и к качеству выдаваемых средств реабилитации, так как механизм государственных закупок приводит к тому, что невозможно приобрести качественную услугу по низкой цене.

Портал социальных услуг даст возможность напрямую взаимодействовать на единой цифровой площадке получателям и поставщикам социальных услуг. То есть, лица с инвалидностью самостоятельно смогут выбрать поставщика технических средств и услуг реабилитации с учетом своих индивидуальных потребностей из Реестра поставщиков.

Третье направление модернизации. Преобразования коснутся назначения государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа». Сейчас данный вид пособия имеет заявительный характер.

В целях исключения хождений по инстанциям услугополучателя услуга будет переведена в проактивный формат. На основании данных о награждении многодетных матерей, поступающих из информационного ресурса Администрации Президента, Министерство автоматически будет назначать пособие.

Четвертое направление модернизации - это повышение доступности социального обеспечения граждан, потерявших работу.

Сегодня гражданин, потерявший работу, обращается в Центр занятости для регистрации в качестве «безработного». После этого он может обратиться в Госкорпорацию, ЦЗН или через портал E-gov с заявлением о назначении социальной выплаты на случай потери работы.

Социальная выплата по случаю потери работы также будет переведена в проактивный формат.

Это означает, что при присвоении гражданину официального статуса «безработного», назначение социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования осуществляется автоматически. То есть гражданину уже не нужно обращаться в ЦОН. Соответственно, предполагается значительная экономия времени и средств для граждан и государства.

Второй большой проект цифровизации социально-трудовой сферы - это Электронная биржа труда. Она уже создана и является первым реализованным проектом Государственной программы «Цифровой Казахстан».

На её базе процесс трудоустройства граждан переведён в электронный формат и сформирована крупнейшая база соискателей и вакансий.

Преимущества Электронной биржи доступны для всех участников рынка труда.

Первое. Граждане страны, не выходя из дома, могут самостоятельно осуществлять поиск работы и контактировать с работодателями.

С начала года 93 тыс. граждан зарегистрировано на Бирже, а свыше 71 тыс. человек уже нашли работу с ее помощью (с учетом резюме, внесенных ЦЗН). Количество трудоустройств выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в первом квартале 2017 года - 51 тыс. чел.).

70% всех трудоустройств в этом году приходится на следующие отрасли: образование -18%, сельское хозяйство - 18%, здравоохранение - 10%, торговлю - 7,5%, госуправление - 7,5% и обрабатывающую промышленность - 6,5%.

Второе. Сегодня все 199 центров занятости подключены к Электронной бирже. За счет объединенной базы вакансий и резюме центры занятости будут способствовать трудовой миграции, особенно сельских жителей.

Сельские жители, у которых нет интернета, смогут разместить свои данные через центр занятости населения, а где и их нет, то у акимов сельских округов.

Третье. Работодатели без финансовых и временных издержек могут размещать свои вакансии на Бирже. При этом эти вакансии автоматически попадают в работу государственных центров занятости и частных агентств, зарегистрированных на Бирже. Таким образом, обеспечивается многоканальный поиск кадров для работодателей.

35 тысяч работодателей сегодня зарегистрировано на Бирже, имеется 31 тысяча актуальных вакансий.

Четвертое. Рекрутинговые компании, частные агентства занятости и интернет-площадки получили возможность использовать базу данных Биржи для осуществления своей деятельности. В дальнейшем частные агентства занятости будут трудоустраивать безработных по направлениям центров занятости населения на бесплатной основе, и получать за это оплату от государства.

На данный момент к Бирже подключены 45 частных агентств и 5 интернет-площадок по трудоустройству.

Ежемесячно посещают Электронную биржу порядка 141 тыс. человек, количество просмотров в месяц с начала года выросло в 2,7 раза и превысило цифру в 3 млн (было 1,1 млн.).

Среди всех зарегистрированных казахстанских сайтов, по тематике «Работа. Вакансии» - ЭБТ занимает 2 место, уступая лишь международной интернет-площадке Headhunter.

При этом, такие частные интернет-порталы в отличии от Биржи не покрывают все сегменты рынка, ориентированы в основном на крупные города.

Дальше Министерство будет расширять функциональные возможности Биржи.

Во-первых, открыт сервис по профессиональной ориентации и предоставляются рекомендации по трудоустройству: как составлять резюме, как вести себя на собеседовании, как искать работу. Далее по наиболее востребованным профессиям в разрезе отраслей и регионов будут размещены подробные профили с требуемыми компетенциями, средним уровнем зарплаты, основными функциональными обязанностями. Они станут своего рода путеводителями в рынок труда, особенно для молодежи.

Во-вторых, Электронная биржа станет площадкой для краткосрочного обучения в рамках Программы продуктивной занятости. Работодатели смогут давать заявку о потребности в кадрах, а организации образования о предоставляемых обучающих курсах. Таким образом, граждане смогут комплексно получить информацию о востребованных профессиях и пройдя перепрофилирование, найти работу.

В-третьих, уже разработана мобильная версия Биржи на базе Android, а в ближайшее время будет разработана ее версия на платформе IOS. С 1 июля т.г. для пользователей будет предоставлен полноценный доступ к мобильной версии с дальнейшим подключением её к мобильному правительству (MGOV).

Третий большой проект - это внедрение системы учета электронных трудовых договоров.

В настоящее время, в ряде стран уже реализованы подобные проекты. Например, в Эстонии и Азербайджане.

Переведенные в электронный формат трудовые договоры позволят отказаться от бумажных трудовых книжек и других бумажных документов (адресной справки, мед. справки, аттестат, диплом, паспортные данные, резюме, стаж работы).

Для работников, это означает в первую очередь упрощение процесса трудоустройства: не нужен сбор документов, автоматически будет формироваться личное дело соискателя.

Особенно такая форма взаимодействия с работодателем будет удобна для дистанционно занятых и вахтовых работников без непосредственного контакта с работодателем.

Во вторую, закрепление обязательств работодателя перед работником и защита от социальных рисков, то есть будет осуществляться мониторинг поступления взносов и отчислений в фонды социального страхования.

Для работодателя, это упрощение и оптимизация кадрового делопроизводства, включая найм, перемещение и увольнение работников. Фактически это экономия средств на содержании штата работников и оформлении бумаг (трудовые договоры, приказы, статотчеты и т.п), а также качественный подбор работников через доступ к электронному личному делу кандидата.

Для государства, вкупе с другими мерами по формализации, реализация данного проекта может снизить долю неформальной занятости среди наемных работников в 2 раза. Также, помимо «вывода зарплат из тени», охват пенсионным и соцобеспечением граждан может возрасти с 72,5% до 75%.

При этом, автоматический мониторинг трудовых отношений, позволит усилить соблюдение законодательства в части охраны труда и трудовых споров и даст возможность государству оперативно реагировать на перетоки рабочей силы в связи с цифровизацией и роботизацией отраслей.

Разработку системы E-HR планируется осуществлять совместно c бизнесом - общее хранилище разработает Министерство, а разработку приложений для работодателей возьмут на себя IТ компании.

Министерством будет запущен пилотный проект на базе своих подведомственных организаций и крупных компаний квазигосударственного сектора, таких как

АО «Эйр Астана», АО «Казахтелеком», НАО «ГК «Правительство для граждан».

Система учета электронных трудовых договоров будет запущена в промышленную эксплуатацию в 2019-ом году.

В целом цифровизация социально-трудовой сферы даст следующие основные результаты:

- четыре обновлённые комплексные услуги (включающие 17 видов услуг) социально-трудовой сферы, связанные с наступлением пенсионного возраста, поддержки материнства и детства, установлением инвалидности и трудоустройством будут преобразованы в услуги;

- перевод в электронный формат трудовых договоров;

- рост численности трудоустроенных посредством Электронной биржи труда;

- запуск мобильного приложения Электронной биржи труда.

Подводя итоги, хочу отметить, что все эти меры позволят добиться значительного экономического эффекта: за счет оптимизации государственных услуг будут сокращены ежегодные расходы граждан и государства на 600 млн. тенге, за счет внедрения электронного кадрового делопроизводства бизнес сможет снизить свои издержки до 1 млрд. тенге ежегодно.

Таким образом, цифровизация социально-трудовой сферы повысит качество жизни населения за счет обеспечения прозрачности и доступности социальных услуг и трудоустройства.

Спасибо за внимание!