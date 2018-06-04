В Санкт-Петербурге из реки выловили изрубленные тела 

Их личности пока не установлены.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства чудовищной смерти двух мужчин. Тело одного из них достали из Невской губы рядом с Канонерским островом, а второго — из Малой Невки у дома № 4 по Южной дороге, сообщает Life.ru.

У первого утопленника была отрублена левая рука, а также кисть правой, кроме того, отсутствовали ступни обеих ног. На теле второго погибшего также обнаружены рубленые ранения обеих ног.

Обоим погибшим на вид не более 40 лет, их личности пока не установлены Предварительно не исключают, что обе смерти связаны между собой.

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