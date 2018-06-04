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В присвоении $1,2 млн подозревают представителя Комитета госдоходов

Проводится досудебное расследование.

Фото : Комсомольская правда4 июня 2018, 16:01

В Южно-Казахстанской области задержан заместитель руководителя департамента государственных доходов Нуржан Тенлибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нуржан Тенлибаев подозревается в организации и вовлечении подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности», - сказал на брифинге официальный представитель АДГСПК РК Нурлан Жахин.

Как отметил Н. Жахин, размер незаконных вознаграждений за 2017-2018 годы составил 1,2 млн. долларов.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование», - добавил официальный представитель АДГСПК РК.


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