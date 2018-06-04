Более 500 тысяч автомобилей поставлено на учет в этом году

По итогам 5 месяцев 2018 года, автотранспортных средств в Казахстане зарегистрировано на 13,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ОЮЛ «КазАвтоПром».

По данным пресс-службы, в течение отчетного периода органами адмполиции поставлено на учет 501 652 автотранспортных средства, что на 13,4% выше аналогичного показателя прошлого года.

Из них 472 367 ед. пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 12,3% выше показателя годичной давности (420 447 ед.). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 29 285 ед., что на 32,6% выше аналогичного значения 2017 года.

По результатам пяти месяцев на территории Казахстана было зарегистрировано 33 легковых автомобиля на электрической тяге против 19 проданных годом ранее.

По итогам мая 2018 г. количество поставленных на учет транспортных средств достигло 108 582 единиц, превысив прошлогодний результат на 15,1%. Из них 100 951 ед. составили перепродажи на вторичном рынке (+13,9% к результатам мая 2017 года).

Свыше двух третей (69,1%) транспортных средств, повторно зарегистрированных в январе-мае 2018 года, составила техника в возрасте старше 10 лет.

Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (39,4% или 186 028 ед.), от 11 до 20 лет - 29,7% (140 500 ед.), от 4 до 7 лет - 20,5% (96 794 ед.), от 8 до 10 лет - 5,6% (26 453 ед.), от 1 года до 3 лет - 3,2% (15 186 ед.), в возрасте менее 1 года - 1,6% (7 406 ед.).

Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 35,8% в январе-мае 2017 года до 39,4% в отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет - сократилась с 7,5% до 3,2%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам января-мая 2018 зафиксировано в Алматинской (73 100 ед.) и Южно-Казахстанской (69 754 ед.) областях, г.Алматы (57 615 ед.).

Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (39 795 ед.; 21,4%). Следом по этому критерию расположились Южно-Казахстанская (29 949 ед.; 16,1%) и Жамбылская области (15 211 ед.; 8,2%). Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в гг.Алматы (1 503 ед.; 20,3%), Астане (1 124 ед.; 15,2%) и Южно-Казахстанской области (693 ед.; 9,4%).