За коррупцию задержали замакима Жезказгана

Он подозревается в получении 550 тысяч тенге.

Задержан заместитель акима города Жезказгана Нуржан Орынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по Карагандинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве заместитель акима города Жезказгана Орынбаев», - сообщил на брифинге официальный представитель АДГСПК РК Нурлан Жахин.

По его словам, Н. Орынбаев подозревается в получении взятки от представителя ТОО в сумме 550 тысяч тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту

«Реконструкция водопроводных сетей города Жезказгана» и своевременную оплату бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию Государственной программы развития регионов-2020. «В связи с полным признанием вины он не задерживался. Также хочу отметить, что в отношении взяткодателей зарегистрировано уголовное дело. По данным фактам проводится досудебное расследование», - заключил Нурлан Жахин.





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