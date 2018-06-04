В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской Акмолинской и Костанайской о областях объявлено штормовое предупреждение, с вероятность шторма 90-95 %, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

5 июня днем (с 8:00 до 20:00) в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

г. Уральск: 5 июня днем усиление юго-западного ветра порывы до 18 м/с.

5 июня (с 21 ч. 04 июня по 21 ч. 05 июня 2018 г.) в Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман.

г. Петропавловск: 5 июня (с 21 ч. 04 июня по 21 ч. 05 июня 2018 г.) ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Гроза, шквал, возможен град.

5 июня (с 21 часа 04 июня по 21 час 05 июня) в Акмолинской области местами сохраняется ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью ожидается местами гроза.

Днем 5 июня (с 21 ч. 4 июня по 21 ч. 5 июня 2018 г.) в Костанайской области местами ожидается юго-западный ветер 18 м/с.

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