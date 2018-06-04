Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-мае 2018 года
В январе-мае т.г. цены предприятий-производителей повысились на 5%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 6,3%, обрабатывающей - на 3,5%. Промышленная продукция подорожала на 4,9%, услуги промышленного характера - на 6,4%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Май 2018г. к
|
Январь-май
2018г.
к январю-маю
2017г.
|
апрелю
2018г.
|
маю
2017г.
|
декабрю
2017г.
|
декабрю
2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
2,6
|
18,3
|
5,0
|
42,5
|
14,7
|
Промышленная продукция
|
2,7
|
19,5
|
4,9
|
45,5
|
15,4
|
Средства производства
|
0,2
|
17,5
|
1,4
|
32,7
|
19,4
|
Продукция промежуточного потребления
|
3,2
|
22,7
|
5,7
|
51,9
|
17,6
|
Потребительские товары
|
0,0
|
1,6
|
-0,5
|
14,2
|
2,1
|
Услуги промышленного характера
|
0,5
|
7,5
|
6,4
|
17,8
|
8,6
За период с начала года цены предприятий-производителей на топливо дизельное стали выше на 12,1%, нефть - на 7%, газ природный - на 3,8%, мазут и уголь - по 2,2%, металлические руды - на 1,2%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 3,5%, бензин - на 0,8%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 15,9%, прокат черных металлов - на 7,6%, алюминий - на 4,3%, их снижение - на свинец на 4,1%, медь - на 1%, цинк - на 0,7%.
Повышение цен производителей наблюдалось на рис на 5,9%, сахар - на 4,1%, чай - на 3,7%, масло растительное - на 2,8%, муку ржаную - на 1,9%, хлеб - на 0,6%, их снижение - на муку пшеничную на 5,8%, крупы - на 4,7%, мясо птицы - на 1,4%, макаронные изделия - на 1,3%.
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