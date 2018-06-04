Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-мае 2018 года

В январе-мае т.г. цены предприятий-производителей повысились на 5%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 6,3%, обрабатывающей - на 3,5%. Промышленная продукция подорожала на 4,9%, услуги промышленного характера - на 6,4%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Май 2018г. к Январь-май 2018г. к январю-маю 2017г. апрелю 2018г. маю 2017г. декабрю 2017г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 2,6 18,3 5,0 42,5 14,7 Промышленная продукция 2,7 19,5 4,9 45,5 15,4 Средства производства 0,2 17,5 1,4 32,7 19,4 Продукция промежуточного потребления 3,2 22,7 5,7 51,9 17,6 Потребительские товары 0,0 1,6 -0,5 14,2 2,1 Услуги промышленного характера 0,5 7,5 6,4 17,8 8,6

За период с начала года цены предприятий-производителей на топливо дизельное стали выше на 12,1%, нефть - на 7%, газ природный - на 3,8%, мазут и уголь - по 2,2%, металлические руды - на 1,2%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 3,5%, бензин - на 0,8%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 15,9%, прокат черных металлов - на 7,6%, алюминий - на 4,3%, их снижение - на свинец на 4,1%, медь - на 1%, цинк - на 0,7%.

Повышение цен производителей наблюдалось на рис на 5,9%, сахар - на 4,1%, чай - на 3,7%, масло растительное - на 2,8%, муку ржаную - на 1,9%, хлеб - на 0,6%, их снижение - на муку пшеничную на 5,8%, крупы - на 4,7%, мясо птицы - на 1,4%, макаронные изделия - на 1,3%.