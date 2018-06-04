Назарбаев и Эрдоган провели телефонный разговор

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В сообщении говорится, что в ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поздравил Р.Эрдогана с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (ТАНАП), который состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир. Глава государства выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать повышению транзитного потенциала Турецкой Республики и окажет значительное влияние на ее экономическое развитие.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя странами.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!