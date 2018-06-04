Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев и Эрдоган провели телефонный разговор

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото : Хабар 244 июня 2018, 16:24

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В сообщении говорится, что в ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поздравил Р.Эрдогана с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (ТАНАП), который состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир. Глава государства выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать повышению транзитного потенциала Турецкой Республики и окажет значительное влияние на ее экономическое развитие.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя странами.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты