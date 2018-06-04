Назарбаев и Эрдоган провели телефонный разговор
Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Фото : Хабар 244 июня 2018, 16:24
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
В сообщении говорится, что в ходе разговора главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.
Президент Казахстана поздравил Р.Эрдогана с предстоящим официальным вводом в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (ТАНАП), который состоится 12 июня в турецком городе Эскишехир. Глава государства выразил уверенность в том, что этот проект будет способствовать повышению транзитного потенциала Турецкой Республики и окажет значительное влияние на ее экономическое развитие.
Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган рассмотрели вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя странами.
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
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