На базе СКГУ им. М.Козыбаева построят современный учебно-лабораторный корпус

По словам главы региона Кумара Акскалова, ВУЗ давно нуждается в здании, соответствующем всем мировым стандартам.

Об этом говорили на заседании акимата СКО. По словам главы региона Кумара Акскалова, ВУЗ давно нуждается в здании, соответствующем всем мировым стандартам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

«Я специально пригласил сегодня сюда ректора СКГУ, чтобы обсудить приятную новость для выпускников наших общеобразовательных школ. Мы будем строить хороший учебный корпус университета. К сожалению, многие годы материально -техническая база ВУЗа не обновлялась. Новый корпус будет отвечать всем мировым требованиям», - сказал аким области.

Новшеством текущего года для североказахстанских выпускников является и выделение 1000 грантов на обучение в ВУЗе, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, - заключил Кумар Аксакалов.

В настоящее время на базе СКГУ обучается 5,5 тысяч студентов. На будущий учебный год количество ребят планируется довести до 7 тысяч.

Кроме того, по словам руководителя управления образования Гульмиры Каримовой, в настоящее время вносятся изменения по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений касательно стоимости обучения студентов на платной основе. Это означает, что высшие учебные заведения самостоятельно будут регулировать стоимость обучения для студентов, обучающихся на платной основе. Это позволит уменьшить отток выпускников приграничных регионов. т.к. стоимость обучения в Российских вузах дешевле. На данный период ведется совместная работа с СКГУ по определению стоимости обучения престижных специальностей.

Обсудили на заседании вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. Открытие летнего сезона 2018 года в оздоровительных лагерях планируется 8 июня. В области в этом году готовы принять детей 13 лагерей. В доверительном управлении находятся пять детских загородных оздоровительных лагерей.

В них сейчас ведется подготовительная работа за счет собственных средств на подготовку к летнему сезону. Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, с каждым годом количество детей, пребывающих в загородных оздоровительных лагерях, должно увеличиваться.

«Акимы районов должны взять на контроль вопрос качественного функционирования переданных лагерей в доверительное управление, находить средства на подготовку материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, охватить детей качественным летним отдыхом и оздоровлением. По линии господдержки мы будем помогать»,- отметил аким области.

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