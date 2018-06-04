Развитие общего финансового рынка ЕАЭС будет способствовать росту взаимного торгового и инвестиционного сотрудничества

Сотрудничество с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) по созданию общего финансового рынка в рамках ЕАЭС будет укрепляться и расширяться. Об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на встрече в бизнес-клубе «Инвестиции и развитие рынков Евразии: возможности и перспективы», который провел ИД «Коммерсантъ».

«Тесный диалог между ЕЭК и МФЦА по вопросам формирования единого биржевого пространства ЕАЭС и его интеграция в мировую биржевую торговлю является перспективным и приоритетным направлением», - считает Тимур Жаксылыков. ЕЭК проводит работу по созданию общего для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) финансового рынка, одним из элементов которого должно стать единое биржевое пространство. В этой связи Комиссия разработала проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах на биржах (организаторов торговли) других государств-членов. Также ЕЭК подготовила проект Соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах (организаторах торговли) в государствах-членах ЕАЭС. Все это будет способствовать росту взаимного торгового и инвестиционного сотрудничества и стимулированию развития финансовых рынков государств ЕАЭС.

Предстоящее открытие Международного финансового центра «Астана», который будет ядром финансовой инфраструктуры Казахстана, а в перспективе может стать финансовым хабом для инвесторов из ЕАЭС, Ближнего Востока, Центральной Азии, Западного Китая, Монголии и государств Европы, обсуждалось на встрече в бизнес-клубе «Инвестиции и развитие рынков Евразии: возможности и перспективы».

«По большому счету наша задача состоит в том, чтобы обслуживать имеющийся спрос на услуги на рынке капитала. При этом формирование интеграционного проекта ЕАЭС с его планами по запуску общих рынков синхронизировано с созданием МФЦА. Эти проекты отлично дополняют друг друга», - считает председатель правления МФЦ Нурлан Кусаинов.

До сих пор в Казахстане все финансовые ресурсы были сконцентрированы в банковском секторе, полноценного рынка капитала фактически не было. Теперь же, с созданием МФЦА, как считает Нурлан Кусаинов, ситуация изменится коренным образом. Отличительная особенность МФЦА - введение для него отдельной независимой юрисдикции. Регулирование отношений между участниками центра будет происходить на основе процессуальных принципов и норм английского права. При МФЦА уже работают независимый суд, Международный арбитражный центр и международная биржа «Астана», акционером которой является Шанхайская фондовая биржа с 25%-й долей в капитале и партнером - американской биржей NASDAQ, предоставившей центру высокотехнологичную торговую платформу.

Главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин отметил, что открытие МФЦА создает новые возможности для рынка капитала в Казахстане, скорее всего, привлечет сюда китайских инвесторов, особенно если учесть планы Казахстана по приватизации. При этом последние три-четыре года происходит заметный разворот мирового финансового сектора на Восток. По словам руководителя группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Прохоровой, фактически это можно назвать революцией, ведь раньше центром международных финансов считался и был Запад.

Директор The Boston Consulting Group (BCG) Андрей Мавренков напомнил, что МФЦА создавался при активном участии BCG. По его мнению, среди особенностей финансового центра в Астане - не только наличие внутреннего малого офшора с английской юридической базой и разнообразие услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, исламское финансирование. Это еще и возможность для российских инвесторов поучаствовать в приватизации за счет листинга на площадке МФЦА, новые возможности для профучастников (компании, работающие в МФЦА, не будут облагаться корпоративным налогом). Это также альтернатива западным площадкам или более отдаленным азиатским.