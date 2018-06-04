Назначен Член Правления - Заместител Председателя Правления АО «Bank RBK»
Настоящим АО «Bank RBK» (далее - Банк) сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Банка от 29.05.2018г. Миразов Габит Туреевич назначен на должность Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Банка.
С 29.05.2018г. действует следующий состав Правления Банка:
- Председатель Правления - Акентьева Н.Е.;
- Первый Заместитель Председателя Правления - Жакубаева М.К.;
- Член Правления - Заместитель Председателя Правления - Токаров А.А.;
- Член Правления - Заместитель Председателя Правления - Есмуканова А.К.;
- Член Правления - Заместитель Председателя Правления - Миразов Г.Т.
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