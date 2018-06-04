Назначен Член Правления - Заместител Председателя Правления АО «Bank RBK»

Настоящим АО «Bank RBK» (далее - Банк) сообщает, что в соответствии с решением Совета директоров Банка от 29.05.2018г. Миразов Габит Туреевич назначен на должность Члена Правления - Заместителя Председателя Правления Банка.

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