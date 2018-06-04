Instagram и Facebook "сломались" у казахстанцев
Страницы соцсетей не открывались, либо с трудом прогружались как в веб-версиях, так и на мобильных устройствах.
Фото : открытые источники4 июня 2018, 17:09
Казахстанская интернет-аудитория пожаловалась на проблемы с доступом в такие соцсети, как Facebook и Instagram, передает Zakon.kz.
Страницы соцсетей не открывались, либо с трудом прогружались как в веб-версиях, так и на мобильных устройствах. Те, кому удавалось открыть страницы, рекомендуют использовать vpn.
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