Instagram и Facebook "сломались" у казахстанцев

Страницы соцсетей не открывались, либо с трудом прогружались как в веб-версиях, так и на мобильных устройствах.

Казахстанская интернет-аудитория пожаловалась на проблемы с доступом в такие соцсети, как Facebook и Instagram, передает Zakon.kz.

Страницы соцсетей не открывались, либо с трудом прогружались как в веб-версиях, так и на мобильных устройствах. Те, кому удавалось открыть страницы, рекомендуют использовать vpn.

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