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Нацбюро: По Ертаеву ведутся экстрадиционные процедуры

Нацбюро сотрудничает с правоохранительными органами России.

Фото : Uznayvse.ru4 июня 2018, 17:14

Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагалиев проинформировал о ходе дела казахстанского банкира Жомарта Ертаева, который находится под домашним арестом в Москве, передает Спутник.

"Ертаев подозревается в хищении денежных средств с банка РБК, в настоящее время по нему проводятся экстрадиционные процедуры", — сказал представитель Нацбюро.

Жумагалиев уточнил, что сотрудники Нацбюро сотрудничают с правоохранительными органами России.

Ранее сообщалось, что в начале мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали банкира Жомарта Ертаева


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