Нацбюро: По Ертаеву ведутся экстрадиционные процедуры

Нацбюро сотрудничает с правоохранительными органами России.

Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагалиев проинформировал о ходе дела казахстанского банкира Жомарта Ертаева, который находится под домашним арестом в Москве, передает Спутник.

"Ертаев подозревается в хищении денежных средств с банка РБК, в настоящее время по нему проводятся экстрадиционные процедуры", — сказал представитель Нацбюро.

Жумагалиев уточнил, что сотрудники Нацбюро сотрудничают с правоохранительными органами России.

Ранее сообщалось, что в начале мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали банкира Жомарта Ертаева

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!