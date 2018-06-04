Нацбюро: По Ертаеву ведутся экстрадиционные процедуры
Нацбюро сотрудничает с правоохранительными органами России.
Фото : Uznayvse.ru4 июня 2018, 17:14
Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагалиев проинформировал о ходе дела казахстанского банкира Жомарта Ертаева, который находится под домашним арестом в Москве, передает Спутник.
"Ертаев подозревается в хищении денежных средств с банка РБК, в настоящее время по нему проводятся экстрадиционные процедуры", — сказал представитель Нацбюро.
Жумагалиев уточнил, что сотрудники Нацбюро сотрудничают с правоохранительными органами России.
Ранее сообщалось, что в начале мая в центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали банкира Жомарта Ертаева
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