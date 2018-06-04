Названы регионы-лидеры по коррупционным преступлениям

В Национальном бюро по борьбе с коррупцией Агенства по делам госслужбы и борьбы с коррупцией РК назвали «лидеров» в сфере коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Больше всего коррупционных преступлений совершили сотрудники местных исполнительных органов - 139 (Карагандинская область - 20, ЮКО - 17, ВКО - 12), органов внутренних дел - 95, госдоходов - 37, сельского хозяйства - 21. Сумма установленного ущерба составила 4,2 млрд. тенге, что в два раза превышает показатели прошлого года (за 4 месяца 2017 года - 1,9 млрд. тенге»)», - сказал на брифинге официальный представитель АДГСПК РК Нурлан Жахин.

По его словам, всего по республике за коррупцию привлекается 390 лиц, их них руководители республиканского уровня - 8, областного - 32, городского и районного - 56. В 2,5 раза увеличилась возмещаемость ущерба с 1,4 млрд. тенге до 3,7 млрд. тенге, что в процентном соотношении составляет 88% (73%). Наложен арест на имущество на сумму 636 млн. тенге (135 млн. тенге).

«За 4 месяца Национальным бюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции зарегистрировано 1152 уголовных правонарушения, из которых 820, или 71%, - коррупционных. Основную массу составляют факты взяточничества - 40% (457), хищений - 33% (368)», - заключил Н. Жахин.