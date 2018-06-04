В Алматы могут подорожать вакцины

Люди звонят, спрашивают про вакцинацию каждый час.

Из-за ситуации с менингитом в клиники Алматы начался наплыв желающих привиться от менингита. При этом первые партии вакцин уже закончились, но ожидается вторая. Об этом на официальный запрос корреспондента МИА «Казинформ» ответили в частных клиниках, где можно привиться от опасного вируса.

На сегодняшний день вакцинацию от менингококковой инфекции проводят два медицинских центра. В двух клиниках отмечают наплыв желающих привиться. Со слов руководства одной из клиник, за 6-7 дней они привили порядка 100 человек и закончили всю партию.

«Мы не ожидали такого наплыва. Люди звонят, спрашивают про вакцинацию каждый час. Вакцины у нас уже нет. Мы закупили маленький объем партии, всего 100 штук, и закончили за неделю. Сейчас ожидаем новую партию. Стоила вакцина 25 тысяч тенге, цена следующей партии поднимется до 27 тысяч», - ответила исполнительный директор клиники Юлия Садовская.

Корреспондент также позвонил в вышеуказанные клиники и под видом родителей. В этом случае медики не скрывают, что на данную вакцину повысился спрос. При этом предупредив, что первая партия уже закончилась, а следующая будет продаваться по другой цене.

«Сейчас в клинике нет вакцины. Мы ждем вторую партию. Но она уже будет стоить дороже - 27 тысяч тенге. А первую мы продавали за 22 тыс 300 тенге. Заранее записываться не надо, как поступит, мы вас запишем», - ответили в другой клинике.

По телефону также отметили, что вакцина бельгийского производства «Нименрикс». Она обеспечивает защиту от менингококков серогрупп А, С, W- 135, Y. Ее действие, говорят специалисты, сохраняется от 5 до 10 лет. Между тем, вакцина от менингококковой инфекции в Казахстане не входит в число обязательных и предоставляется на платной основе.

Ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил, что национальный координационный консультативный комитет по инфекциям назвал вопрос о гарантированной вакцинации преждевременной, но при необходимости могут и начать.

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