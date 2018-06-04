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В Алматы съедутся лучшие частнопрактикующие юристы и адвокаты

23 июня 2018 года в городе Алматы в 10:00 состоится первый съезд Профессиональной палаты юридических консультантов.

Фото : Dovira Management Consultancies4 июня 2018, 17:30

Палата создана для того, чтобы обеспечить соответствие деятельности частнопрактикующих юристов требованиям проекта грядущего закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», согласно которым оказывать юридические услуги (в том числе участвовать в судах) смогут только те юристы, которые являются членами Палат юридических консультантов.

Профессиональная палата юридических консультантов – первая независимая профессиональная палата, созданная частнопрактикующими юристами и адвокатами.

Цель создания палаты - собрать лучших юристов, создать для них удобные сервисы, представить льготы в получении продуктов, необходимых для работы, обеспечить взаимодействие с клиентами, предоставить возможности для повышения квалификации и обмена опытом.

Повестка съезда:

* Презентация плана деятельности Палаты;

* Представление информации о предоставляемых Палатой преимуществах, бонусах, расходах и членских взносах;

* Вступление в Палату новых членов.

Принять участие в съезде приглашаются все юристы.

Место проведения: г. Алматы, гостиница Тянь-Шань (Богенбай Батыра, 115) зал «Алматы».

Регистрация начинается в 09 часов 30 минут.

Контактная информация: Председатель Палаты: Жанибек Башанов, email: zbashanov@rambler.ru,

whatsapp: +77079099881


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