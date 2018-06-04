В Алматы съедутся лучшие частнопрактикующие юристы и адвокаты
23 июня 2018 года в городе Алматы в 10:00 состоится первый съезд Профессиональной палаты юридических консультантов.
Палата создана для того, чтобы обеспечить соответствие деятельности частнопрактикующих юристов требованиям проекта грядущего закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», согласно которым оказывать юридические услуги (в том числе участвовать в судах) смогут только те юристы, которые являются членами Палат юридических консультантов.
Профессиональная палата юридических консультантов – первая независимая профессиональная палата, созданная частнопрактикующими юристами и адвокатами.
Цель создания палаты - собрать лучших юристов, создать для них удобные сервисы, представить льготы в получении продуктов, необходимых для работы, обеспечить взаимодействие с клиентами, предоставить возможности для повышения квалификации и обмена опытом.
Повестка съезда:
* Презентация плана деятельности Палаты;
* Представление информации о предоставляемых Палатой преимуществах, бонусах, расходах и членских взносах;
* Вступление в Палату новых членов.
Принять участие в съезде приглашаются все юристы.
Место проведения: г. Алматы, гостиница Тянь-Шань (Богенбай Батыра, 115) зал «Алматы».
Регистрация начинается в 09 часов 30 минут.
Контактная информация: Председатель Палаты: Жанибек Башанов, email: zbashanov@rambler.ru,
whatsapp: +77079099881
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