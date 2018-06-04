Как в Казахстане подорожали коммунальные услуги

В Казахстане с начала года тарифы на услуги ЖКХ повысились на 0,6-3,5 процента, сообщает krisha.kz.

Наценка произошла на такие сервисы, как центральное отопление, электроэнергия (+3,5 процента), вывоз ТБО (+3 процента), газ в баллонах (+2,8 процента), горячая вода (+2,4 процента), централизованное газоснабжение (+1,9 процента), канализация (+1,4 процента), содержание жилья (+2,3 процента), холодная вода (+1,6 процента).

В частности, по данным Комитета по статистике, максимальный прирост стоимости вышеназванных услуг произошел в следующих областях и городах:

- отопление - Кызылординская (+21,3 процента), Павлодарская (+12,4 процента) области, Алматы (+8,3 процента);

- электроэнергия - ВКО (+12,5 процента), Актюбинская (+10 процентов), Алматинская области и ЮКО (+6,7 процента);

- вывоз ТБО - ВКО (+20,8 процента), Мангистауская (+12 процентов), Алматинская (+4,8 процента) области;

- газ в баллонах - Акмолинская (+11,8 процента), Алматинская (+6,3 процента), Кызылординская (+5,7 процента) области;

- горячая вода - Павлодарская (+13,3 процента), Костанайская (+10 процентов) области, СКО (+5 процентов);

- центральный газ - Актюбинская область (+7,4 процента), СКО (+6,6 процента), ВКО (+5,3 процента);

- канализация - Костанайская область (+14,8 процента), СКО (+8,5 процента), Актюбинская область (+7,3 процента);

- расходы на содержание жилья - Алматы (+6,1 процента), ЗКО (+5,2 процента), СКО (+4,2 процента);

- холодная вода - СКО (+8,5 процента), Павлодарская (+6,1 процента), Костанайская (+3,3 процента) области.

По итогам мая максимальные и минимальные расценки выглядят так:

- отопление: Шымкент - 6 827,91 тенге за одну гигакалорию, Павлодар - 2 596,76;

- вывоз ТБО: Алматы - 341 тенге за одного человека, Актобе - 102 тенге;

- газ в баллонах: Алматы - 3 600 тенге за один баллон, Актобе - 1 192 тенге; - горячая вода: Алматы - 515,71 тенге за кубический метр, Астана - 159,14 тенге;

- центральный газ: Алматы - 34,75 тенге за кубический метр, Атырау - 8,47 тенге;

- канализация: Караганда - 96,41 тенге за кубический метр, Жезказган - 17,84 тенге;

- расходы на содержание жилья: Шымкент - 363,42 тенге за один квадратный метр, Талдыкорган - 11,77 тенге;

- холодная вода: Актау - 234,3 тенге за кубический метр, Павлодар - 44,41 тенге.

В то же время цены на продовольственные товары в РК за январь-май 2018 года увеличились на 2,9 процента, непродовольственные товары и платные услуги - на 2,1 процента. Инфляция составила 2,4 процента.