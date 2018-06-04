Акишев рассказал об инфляционных ожиданиях

По прогнозам экспертов, инфляция будет складываться ближе к середине целевого коридора.

Годовая инфляция в мае продолжила снижение внутри целевого коридора и составила 6,2%. Ожидаемая на год вперед инфляция понизилась до 6,0%. Инфляционные ожидания остаются неустойчивыми. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы, передает Zakon.kz.

«При этом мы пересмотрели оценки по инфляции до конца текущего года и на следующий год. Если по итогам предыдущего прогнозного раунда в феврале-марте мы говорили о рисках снижения инфляции ниже целевого ориентира, то изменение внешних и внутренних условий за последние три месяца свидетельствует о том, что инфляция будет складываться ближе к середине целевого коридора», - сказал Д.Акишев.

Он отметил, что среди основных факторов, которые будут ограничивать темпы снижения инфляции, можно выделить повышение мировых цен на продовольствие, импорт инфляции со стороны стран – торговых партнеров и рост внутреннего потребления на фоне повышения потребительского и инвестиционного спроса.

Д.Акишев рассказал, что инфляция в странах – торговых партнерах находится ниже установленных целевых значений. При этом прогнозные оценки демонстрируют, что до конца текущего года она может ускориться и достичь целевых ориентиров. Поэтому в перспективе нарастает риск повышения проинфляционного давления на внутреннюю инфляцию.

«Индекс мировых цен на продовольствие в апреле показал рост на 2,7% в годовом выражении. Цены на зерновые и молочную продолжают расти, несмотря на снижение мировых ценовых индексов на мясо, сахар и растительные масла. Во внешних экономиках наблюдается ужесточение монетарных условий либо прекращение их смягчения. Так, в мае ключевая ставка ФРС была повышена на 0,25 п.п. до 1,75%. Нормализация денежно-кредитной политики в США сопровождается оттоком капитала с развивающихся рынков, что является дополнительным фактором риска для Казахстана», - прокомментировал Д.Акишев.

Глава Национального Банка Казахстана отметил, что Центральный Банк России оставил без изменения ключевую ставку в условиях ожиданий по повышению инфляции и достижению ею целевого ориентира в 4%.

Также, как сообщил Д.Акишев, во внутренней экономике с начала года наметился тренд на увеличение потребления домашних хозяйств. Этому способствовал рост реальных денежных доходов населения, за 1 квартал он составил 3,7% в годовом выражении. Отмечается увеличение потребительского кредитования. За год рост кредитов на потребительские цели составил 18,5%.

«Среди положительных факторов отмечу благоприятное влияние со стороны мирового рынка нефти. Цена на нефть с начала года в среднем формируется на уровне, близком к 70 долларам США за баррель, что способствует улучшению позиций платежного баланса страны. По предварительным данным, в первом квартале 2018 года торговый баланс вырос и сложился на уровне 6,1 млрд. долларов США, текущий счет практически находится в балансе», - подытожил глава Национального Банка Казахстана.

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