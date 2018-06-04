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Экономическая активность в Казахстане продолжает расти

Рост инвестиций в основной капитал за январь-апрель 2018 года составил 28,9%.

Фото : Finport.am4 июня 2018, 18:03

Экономическая активность сохранила динамику роста, в том числе за счет благоприятного влияния со стороны рынка нефти. Значение краткосрочного экономического индикатора в январе-апреле 2018 года составило 5,0% в годовом выражении. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы, передает Zakon.kz.

Он отметил, что положительный вклад в рост внесли горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, связь, торговля, а также улучшающаяся динамика роста в сельском хозяйстве. Рост инвестиций в основной капитал за январь-апрель 2018 года составил 28,9%.

«Денежно-кредитные условия продолжают поддерживаться на нейтральном уровне. Однако сохраняющиеся риски, которые будут ограничивать темпы снижения инфляции до конца текущего года и в следующем году, ограничивают Национальный Банк по дальнейшему снижению базовой ставки в текущем году», - рассказал Д.Акишев.

Глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что в целях управления инфляционными ожиданиями и дальнейшего их снижения не исключается, что денежно-кредитные условия в перспективе будут иметь более жесткий характер.


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