Главный свидетель по делу алматинского экс-прокурора запутался в показаниях

Судья неоднократно делал замечания свидетельствующему прокурору за неуважение к суду и невнятные ответы.

В Алмалинском суде прошло второе заседание по делу экс-начальника Управления городской прокуратуры Виктора Тихонова, обвиняемого в покровительстве подозреваемых в грабеже и похищении человека, передаёт Zakon.kz.

На допросе главного свидетеля - старшего прокурора прокуратуры Алматы Адильхана Сабурова произошло несколько инцидентов, что вызвало резкую критику со стороны судьи. Сабуров был вызван в качестве свидетеля, так как ранее исполнял обязанности заместителя Виктора Тихонова. Вместе с ним он участвовал в допросе подозреваемых в грабеже, дело которых было переквалифицировано по более мягкой статье. Однако Сабуров за дисциплинарный проступок был лишён должности. Как пояснил свидетель, его призвали к ответственности из-за того, что он, зная о переквалификации дела на более мягкую статью (Тихонова обвиняют в переквалификации грабежа двух ранее судимых подозреваемых в статью «хулиганство), он не сообщил об этом вышестоящему руководству. При этом свидетель неоднократно заявлял суду, что был несогласен с Виктором Тихоновым в работе по уголовному делу и настаивал на процессуальных ошибках, допущенных в ходе следствия.

Однако на перекрестном допросе свидетель был не в состоянии предоставить сторонам точных ответов на поставленные вопросы, что и повлекло недовольство судьи, которое вылилось примерно в следующий диалог:

«Вы нигде не участвовали, вы вообще там работали или нет? Такое ощущение, что вас там не было. Вы знали о том, что первое решение суда опротестовали (речь о подозреваемых в грабеже, чьё дело было переквалифицировано в хулиганство, - Авт)?» - спросил судья.

«Да, мы его опротестовали, потому что не были согласны», - свидетель.

«Содержательная часть постановления в чем выражалась, помните?» - судья.

«Нет, не помню, это было год назад», - свидетель.

«Вы несогласны, но оставили постановление суда первой инстанции, правильно? Вы не помните и те обстоятельства дела, и что вы сами их обжалуете - тоже не помните?» - судья.

«Те обстоятельства, которые входили в мои функциональные обязанности, я все помню. Дело из суда не возвращалось», - свидетель.

«Как это? Дело же пересоставлялось и вы могли не согласиться с этим?» - уточнил судья

«Так не я же его пересоставлял! Прокурор района делал, который был назначен (уже после того, как Тихонов перешёл на другую руководящую должность). Было только неофициальное обсуждение в кабинете. Мы нигде это непротоколировали», - свидетель.

«А что, должно протоколироваться каждое ваше обсуждение?» - судья.

«Не каждое», - свидетель.

«А ваши возражения протоколировались? Из-за этого вас наказали?» - судья.

«Да, потому что я не высказал своё мнение», - резюмировал прокурор.

После диалога свидетель продолжил настаивать, что в его функции не входило разбирательство уголовного дела, и за то, что «творится в суде, он не отвечает». В ответ судья пообещал, что за подобные высказывания прокурора могут повторно привлечь к ответственности за неуважение к суду.

«Вы правильно выражайтесь, а то я в отношении вас приму решение за выражения. Вы, по-моему, не прокурор. В суде ничего не «творится», рассматриваются здесь дела», - возмутился судья.

С вопросами к свидетелю обратился и сам Тихонов, которого интересовало, почему его подчиненный дважды поменял свои показания при допросах.

"Уважаемый суд, могу я задать только один вопрос моему бывшему коллеге? Он утверждает, что усматривал изначально в деле грабёж, якобы он не согласился с моим мнение, что там статья "Хулиганство". Однако потом я ухожу со своей должности и он в течение нескольких дней меняет своё мнение, говоря в новом обвинительном акте, что там был всё-таки не грабёж, а действительно хулиганство. Из всего этого хочу спросить: что или кто побудило его поменять своё решение?" - спросил подсудимый Тихонов.

Адвокат экс-прокурора Тихонова усмотрел в этом двойственность обвинения. Ведь именно за незаконное освобождение от уголовной ответственности

судят его подзащитного.

"Получается, что вы, как и Тихонов, изначально знали обстоятельства дела, были не согласны с обвинением, однако по закону ничего не предприняли, не высказали иную точку зрения. Своим бездействием, получается, вы тоже поспособствовали незаконному освобождению от уголовной ответственности пойманных преступников? Тогда почему мой подзащитный сидит на скамье подсудимых, ему грозит наказание, а вы стоите за тумбой в качестве простого свидетеля?" – поинтересовался адвокат Тихонова.

18 мая в Алматы начался процесс над Виктором Тихоновым. Помимо целенаправленному «разваливания» дела подозреваемых в грабеже мужчин, его обвинили в сомнительной связи с сутенершей. После оглашения обвинения, Тихонов воспользовался правом не озвучивать признание вины.

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