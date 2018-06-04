В Нацбюро прокомментировали дела двух вице-министров энергетики

Садибеков и Джаксалиев фигурируют по двум разным коррупционным фактам.

Официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин прокомментировал журналистам коррупционные дела двух вице-министров энергетики РК, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Действительно, это уже второй вице-министр энергетики. В отношении Садибекова было возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Но года разные: если по Садибекову мы говорим о 2016-2017 годах, то в отношении Джаксалиева говорится о 2015-м", - сообщил Нурлан Жахин на брифинге.

"Период совершения преступлений разный. Получается, что в обоих случаях идёт речь об очистке озёр Щучинско-Боровской курортной зоны. Похожие дела, но разные лица, разные факты и разные годы", - подчеркнул он.

Сообщалось, что вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев находится под домашним арестом. Он подозревается в коррупционных действиях в ходе приёмки работ по очистке озёр Щучинско-Боровской курортной зоны.

Вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, выделенных также на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б.

По подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге.

Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий.

Помимо этого предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году.

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