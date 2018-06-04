В Минэнерго прокомментировали домашний арест вице-министра

Министерство полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов.

Министерство энергетики РК в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о взятии под домашний арест вице-министра Джаксалиева Б. сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям. Об этом передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство заявляет, что в своей деятельности следует мерам по борьбе с коррупцией, принимаемым в стране, и придерживается принципа «нулевой терпимости» к любым формам его проявления.

Таким образом, в целях недопущения совершения коррупционных правонарушений сотрудниками Министерства, на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению норм законодательства о противодействии коррупции.

В 2017 году Министерством и его территориальными подразделениями проведено 11 внутренних анализов коррупционных рисков, 10 антикорупционных мониторингов, 58 мероприятий, и разработано 7 антикоррупционных стандартов. Важно отметить, что по итогам 2017 года фактов совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Министерства не имеется.

Министерством энергетики РК проводится активная работа по оптимизации, прозрачности государственных услуг и контролю расходования бюджетных средств, успешная реализация которых позволит исключить коррупционные риски путем обеспечения прозрачности функций контроля и упрощения процессов оказания государственных услуг.

Также ведомство сообщает, что для полной и объективной оценки положения оказывает всестороннее содействие Национальному бюро по противодействию коррупции и обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам. Министерство энергетики РК полагает целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!