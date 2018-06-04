Заключение партисипативной процедуры

и медиации в судах первой инстанции

Право обращения за защитой своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов закреплено в Конституции РК. Законодателем предусмотрено разрешение споров мировым путем. Одним из распространенных способов разрешения спора мировым путем является медиация и партисипативная процедура. Так давайте разберемся, в чем их отличие, и какие преимущества влекут за собой данные виды урегулирования спора.

Понятие партисипативной процедуры в нашем законодательстве появилось не так давно. С принятием нового ГПК РК допускается урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры. Партисипативная процедура проводится без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон и стороны вправе заявить ходатайство об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры до удаления суда в совещательную комнату.

Данный способ урегулирования спора является существенным дополнением и изменением задач по содействию мирному урегулированию спора, предупреждению правонарушений и формированию в обществе уважительного отношения к закону и суду.

Партисипативная процедура состоит из трех этапов (или уровней):

Первый этап - это выдвижение предложений сторонами по иску (спору, проблеме), при этом предложения могут выдвигаться как индивидуально каждой стороной, так и в групповом совместном обсуждении.

Второй этап - это разработка альтернатив сторонами как выход из сложившей ситуации (спора, иска, проблемы), при этом отличие разработки от выдвижения заключается в конкретных деталях каждого варианта, включая плюсы и минусы для каждой стороны, возможность исполнения тех или иных условий, то есть своеобразный тест на реальность.

Третий этап — это выбор альтернативы сторонами из всех предложенных вариантов. В случае успешного проведения завершается заключением письменного соглашения, где указан выбранный сторонами вариант.

Сферой применения партисипативной процедуры являются гражданско-правовые споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, за исключением публично-правовых споров, если иное не установлено законами.

Партисипативная процедура не применяется к вышеуказанным спорам, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в партисипативной процедуре, и лиц, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Судья, рассматривающий дело, проверяет содержание соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и выносит определение о его утверждении и о прекращении производства по делу.

Аналогичное соглашение, заключенное в рамках процедуры медиации и партисипативной процедуры в ходе гражданского процесса, приравнивается к мировому соглашению и функции суда по его утверждению аналогичны функциям суда по утверждению мирового соглашения. Одинаково решается вопрос и об ответственности сторон за неисполнение соглашения или ненадлежащее его исполнение

Порядок исполнения соглашения об урегулировании спора регулируется правилами исполнения мирового соглашения:

- соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в соглашении;

- соглашение, не исполненное добровольно, должно быть исполнено в принудительном порядке на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего соглашение.

В отличие от медиации и мирового соглашения, урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры проводится без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон. Это означает, что стороны в обязательном порядке должны быть представлены адвокатами, тогда как в мировом соглашении и медиации участие адвокатов не обязательно. Так же как и в урегулировании споров в порядке медиации, стороны могут заявить ходатайство об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры до удаления суда в совещательную комнату в первой, апелляционной или кассационной инстанциях. Ходатайство сторон об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры может быть заявлено в суде кассационной инстанции, в случае если это не требует дополнительных процессуальных действий и приостановления рассмотрения дела. Одновременно с ходатайством в суде кассационной инстанции стороны должны представить соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Так что же такое медиация и в чем ее преимущество при разрешении споров?

Медиация (от лат. mediare-посредничать) - форма внесудебного разрешения споров с помощью медиатора и является одной из форм альтернативного разрешения споров.

Общие положения Закона сводятся к следующему:

1) целями медиации являются достижение варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего обе стороны медиации и снижение уровня конфликтности сторон

2) применение медиации допускается при урегулировании споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц.

Медиация не может применяться: а) если одной из сторон конфликта (спора) является государственный орган; б) если споры (конфликты) затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными.

Посредством медиации согласно Закона могут разрешаться разногласия между супругами относительно продолжения брака, осуществления родительских прав, установления места жительства детей, вклада родителей в содержание детей, а также любые другие разногласия, возникающие в семейных отношениях.

При медиации медиатор должен учитывать законные интересы ребенка. Если в ходе медиации устанавливаются факты, которые подвергают или могут подвергнуть опасности нормальный рост и развитие ребенка или наносят серьезный ущерб его законным интересам, медиатор обязан обратиться в орган, осуществляющий полномочия по защите прав ребенка.

Если в ходе осуществления медиации достигнуто урегулирование спора (конфликта) между сторонами, об этом составляется письменное соглашение, которое подписывается сторонами.

Соглашение об урегулировании спора (конфликта), достигнутое сторонами медиации при проведении медиации, должно в своей структуре содержать данные о сторонах медиации, предмете спора (конфликта), медиаторе (медиаторах), а также согласованные сторонами условия соглашения, способы и сроки их исполнения и последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения.

Заключенное в ходе медиации соглашение об урегулировании спора (конфликта) вступает в силу в день его подписания сторонами, подлежит исполнению сторонами медиации добровольно в порядке и в сроки, указанные в соглашении. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения такого соглашения сторона медиации, нарушившая соглашение, несет ответственность в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

Правовые последствия соглашения, достигнутого между сторонами в ходе проведения медиации и подписанного ими, состоят в следующем: соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмотрения гражданского дела в суде, представляет собой сделку, направленную на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон; соглашение об урегулировании спора, достигнутое сторонами при проведении медиации в ходе гражданского процесса, незамедлительно направляется судье, в производстве которого находится гражданское дело, и оно утверждается судом в порядке, предусмотренном ГПК Республики Казахстан. В таких случаях уплаченная государственная пошлина подлежит возврату плательщику в порядке, предусмотренного Гражданского процессуального Закона Республики Казахстан.

Законодательное закрепление института примирительных процедур (Глава 17 ГПК, Закон РК «О медиации»), включающих в себя урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, с применением медиации или партисипативной процедуры позволило определить данный институт как самостоятельный способ урегулирования споров, при котором каждая из сторон может получить свою выгоду, что в конечном итоге должно привести к снижению количества рассматриваемых в суде споров.

Главный специалист Темиртауского городского суда Удинова Р.Е.