Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пьяная девушка угнала машину приятеля и попала в ДТП

Преступница осуждена к 2 годам ограничения свободы.

Фото : kaluga24.tv4 июня 2018, 18:23

Судом №2 г. Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200 Уголовного Кодекса (угон, т.е. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), передает пресс-служба суда №2 Усть-Каменогорска.

По сообщению суда, подозреваемая в вечернее время, находясь в баре, распивала со своим знакомым спиртные напитки. После закрытия бара они решили продолжить распитие спиртного. Купив последнее, пришли в его гараж, где распивали спиртное до 3 часов ночи. Мужчина от выпитого спиртного опьянел и уснул. Оставшись одна, девушка достала из его куртки ключи от автомобиля и направилась в сторону парковки, где села в автомобиль и поехала по улицам города.

Уже примерно в три часа дня, двигаясь на угнанном автомобиле, совершила столкновение с другим автомобилем, при этом скрылась с места происшествия. Своими преступными действиями причинила материальный ущерб потерпевшему на общую сумму 500 000 тенге.

Приговором суда девушка признана виновной в совершении угона автомобиля и с учетом наличия смягчающих обстоятельств: признания вины, раскаяния в содеянном, отсутствия судимости, нахождения у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуждена к 2 годам ограничения свободы. Исковые требования потерпевшего судом удовлетворены в полном объеме.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты