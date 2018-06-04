Пьяная девушка угнала машину приятеля и попала в ДТП

Преступница осуждена к 2 годам ограничения свободы.

Судом №2 г. Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200 Уголовного Кодекса (угон, т.е. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), передает пресс-служба суда №2 Усть-Каменогорска.

По сообщению суда, подозреваемая в вечернее время, находясь в баре, распивала со своим знакомым спиртные напитки. После закрытия бара они решили продолжить распитие спиртного. Купив последнее, пришли в его гараж, где распивали спиртное до 3 часов ночи. Мужчина от выпитого спиртного опьянел и уснул. Оставшись одна, девушка достала из его куртки ключи от автомобиля и направилась в сторону парковки, где села в автомобиль и поехала по улицам города.

Уже примерно в три часа дня, двигаясь на угнанном автомобиле, совершила столкновение с другим автомобилем, при этом скрылась с места происшествия. Своими преступными действиями причинила материальный ущерб потерпевшему на общую сумму 500 000 тенге.

Приговором суда девушка признана виновной в совершении угона автомобиля и с учетом наличия смягчающих обстоятельств: признания вины, раскаяния в содеянном, отсутствия судимости, нахождения у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуждена к 2 годам ограничения свободы. Исковые требования потерпевшего судом удовлетворены в полном объеме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!