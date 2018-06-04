1,5 тысячи школьников Восточного Казахстана отправились в тур «Литературный Восток»

Во время поездки для ребят проводят мастер-классы.

1,5 тысячи школьников со всех городов и районов Восточного Казахстана, которые являются победителями и призерами Тотального диктанта, во время летних каникул отправились в тур «Литературный Восток».

Напомним, Тотальный диктант проходил 12 апреля одновременно во всех школах области. Его написали учащиеся 8-10 классов. В качестве текста были использованы отрывки из произведений великого Абая, Мухтара Ауэзова, Шакарима Кудайбердыулы, Федора Достоевского и писателей Восточного Казахстана на казахском и русском языках.

Конкурс «Литературный Восток» проводился по поручению акима области Даниала Ахметова в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру». Его цель – выявить и поощрить учащихся, наиболее способных в области литературы, а также приобщить подрастающее поколение к литературному наследию родного края.

В учебно-практический тур «Литературный Восток» отправились победители и призеры конкурса Тотальный диктант, конкурса чтецов произведений Восточно-Казахстанских поэтов и писателей, а также участники, написавшие лучшее авторское произведение.

Во время тура ребята посетили и осмотрели достопримечательности города Семей, в том числе областной музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, дом-музей им. Ф. Достоевского, музей им. Абая.

Помимо этого, школьники побывали на родине Абая Кунанбаева, в Урочище Жидебай, увидели родник у перевала Кушикбай, памятник «Енлик-Кебек», Географический центр Евразийского континента, дом-музей им. Абая Кунанбаева, Мемориальный комплекс Абая-Шакарима.

В городе Шемонаиха, на родине писателя Анатолия Иванова, дети посетили историко-краеведческий музей, комплекс Марьин Утёс и памятник А. Иванову.

Во время поездки для ребят проводят мастер-классы, учебно-практические занятия по тематике тура, после чего их ожидает викторина на знание литературного наследия родного края.

Сама культурно-познавательная экскурсия «Литературный Восток» продлится до 17 июня.

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