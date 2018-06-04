Боксер Елеусинов поделился ожиданиями от второго боя

Олимпийский чемпион Рио-2016 казахстанец Данияр Елеусинов принял участие в официальной пресс-конференции, посвященной вечеру бокса, который состоится в ночь с 6 на 7 июня в Лондоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Поединок Елеусинова состоится в андеркарте полутяжеловесов Лоуренса Околи (8-0, 6 КО) и Люка Уоткинса (13-0, 9 КО), которые поборются за титулы чемпиона Британского содружества и WBA Continental. Соперником казахстанца по его второму бою в профи станет венгр Габор Горбич (24-11, 14 КО). В Казахстане он будет показан в прямом эфире - начало в 01:55 по времени Астаны.



По словам Елеусинова, он рад находиться в Лондоне. В этом городе в 2012 году он участвовал на Олимпиаде, в которой проиграл в четвертьфинале.





"Я очень рад, что нахожусь в Лондоне. Приятно здесь дебютировать. Я уже бывал здесь на Олимпиаде-2012. Я в ожидании боя. Я готов к испытанию. Мне понравился мой дебют. Надеюсь, что здесь, в Англии, выступлю также ярко", - сказал Елеусинов.

"Актер, футболист, ММА-боец или боксер?". Что нужно знать о втором сопернике Данияра Елеусинова на профи-рингеДебют Елеусинова на профи-ринге состоялся 28 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке, в главном событии которого американский средневес Дэниэл Джейкобс (33-2, 29 КО) встречался с поляком Мацеем Сулецки (26-0, 10 КО). Соперником казахстанского боксера по шестираундовому бою был американец Ноа Кидд (3-1-1, 2 КО), которого Елеусинов нокаутировал в третьем раунде.Напомним, Елеусинов в начале марта подписал контракт с известным британским промоутером Эдди Хирном, который представляет также интересы Джейкобса. По контракту в первый год казахстанец проведет около семи поединков.