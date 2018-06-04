Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем с Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы на Открытом чемпионате Франции. Она не смогла сыграть в четвертом круге из-за травмы руки, передает РБК.

Серена Уильямс объявила о том, что она снимается с «Ролан Гаррос», на специальной пресс-конференции. Пресс-конференция состоялась во время матча между Рафаэлем Надалем и Максимилианом Мартерером — после этой игры на центральный корт должны были выйти Уильямс и Мария Шарапова, ее соперница по четвертому кругу «Ролан Гаррос».

Американка рассказала, что повредила грудную мышцу и из-за этого не может подавать в полную силу. Уильямс сказала, что разочарована тем, что не смогла выйти на корт.

«К сожалению, у меня есть проблемы с грудной мышцей. Сейчас я не могу толком подавать, поэтому играть было бы трудно. Я физически не могу подавать. Я расстроена, потому что я люблю играть с Марией. Ее манера игры очень подходит мне. До турнира все было в порядке. Пока не знаю, что сказать — травма болезненная, но я не знаю, в чем причина. Завтра я пройду обследование — посмотрим, что скажут врачи. До этого ничего не могу сказать об Уимблдоне. Я очень расстроена. Я пожертвовала многим — общеним со своей дочерью, с моей семьей — ради того, чтобы быть тут. Но я стараюсь оставаться оптимистом», — сказала Уильямс.

Информация о том, что Уильямс травмировала руку, появилась накануне. В парном матче, который накануне Серена и Винус Уильямс проиграли, американка очень слабо подавала из-за этого повреждения.

Мария Шарапова, таким образом, без борьбы вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Матч против Уильямс должен был стать уже 22-м между теннисистками, и из предыдущих встреч американка выиграла 19. В последний раз Шарапова побеждала Уильямс в 2004 году на Итоговом чемпионате США. В последний раз выиграть у Уильямс сет ей удалось в 2013 году.

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема впервые после своей дисквалификации в 2016 году. В прошлом году перед «Ролан Гаррос» ее дисквалификация закончилась, однако ее рейтинг не позволял ей сыграть на французском турнире, а wild card организаторы ей не предоставили.

Российская теннисистка побеждала на Открытом чемпионате Франции дважды, в 2012 и 2014 годах. Это единственный турнир Большого шлема, на котором ей удалось стать двукратным чемпионом. Также по разу она побеждала на трех остальных турнирах серии.

В четвертьфинале Шарапова сыграет против победительницы пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Леся Цуренко (Украина). Этот матч завершает программу понедельника на «Ролан Гаррос».

Помимо Шараповой, в четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышла еще одна российская теннисистка, Дарья Касаткина. В своем матче 1/8 финала она выиграла у второй ракетки мира Каролин Возняцки со счетом 7:6 6:3. В четвертьфинале она сыграет против американки Слоун Стивенс.