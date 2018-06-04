В Алматы празднуют День государственных символов Республики Казахстан

В этом году в городе будет продолжена реализация городской жилищной программы для молодежи «Алматы жастары».

В ходе торжественного мероприятия аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что государственные символы Казахстана отражают историю и традиции Родины, неповторимую самобытность и величие нашего народа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба акимата.

«С первых дней Независимости все программы и реформы нашего Президента направлены на простых казахстанцев, прежде всего, на молодое поколение. Объявленные в этом году Пять социальных инициатив Елбасы позволят улучшить условия приобретения молодыми семьями жилья, решают вопрос студенческих общежитий, создают возможности для получения качественного высшего образования. Это базовые условия, которые дадут возможность каждому молодому человеку реализовать свой потенциал, быть успешным и востребованным», - подчеркнул глава мегаполиса.

Стоит отметить, что в этом году в городе будет продолжена реализация городской жилищной программы для молодежи «Алматы жастары». Чтобы молодые семьи смогли приобрести собственное жилье без первоначального взноса со ставкой 5% из местного бюджета выделено 2 млрд. тенге. На увеличение государственного заказа на дошкольное образование детей в частных садах с охватом почти 3 тысяч детей выделено 850 млн. тенге. С целью вовлечения пожилых людей в активную жизнь мегаполиса разработан специальный проект по поддержке старшего поколения «Активное долголетие».

В честь Дня государственных символов на сцене ледового комплекса «Халык Арена» выступили коллективы военных оркестров и звезды казахстанской эстрады, в том числе Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева, Али Окапов и др. Сегодня же по улице Панфилова от ГАТОБ им. Абая до улицы Жибек жолы пройдет праздничный парад оркестров.

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