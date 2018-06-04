Певица Нюша заплатит за роды миллион рублей

Певица сейчас находится на пятом месяце беременности.

В конце мая певица перестала скрывать, что ждет ребенка. На днях знакомые Нюши рассказали, где она будет рожать первенца, сообщает teleprogramma.pro.

Нюша еще до свадьбы с Игорем Сивовым говорила, что мечтает стать мамой. В прошлом году она тайно сыграла свадьбу со своим избранником на Мальдивах, а уже около месяца назад появились слухи о том, что певица беременна. Однако она пыталась скрывать свое интересное положение, что было делать все сложнее с каждым днем, так как поклонники все равно замечали изменения в ее фигуре. В конце мая артистка объявила о своей беременности.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили 27-летнюю Нюшу с радостным событием. А на днях ее знакомые рассказали, где она решила родить ребенка. По их словам, первенец певицы появится на свет в столичной клинике «Лапино», которую уже давно облюбовали знаменитости. Недавно именно там родила второго ребенка Светлана Зейналова, а почти год назад там появилась на свет дочь Влада Соколовского и Риты Дакоты.

Нюша выбрала именно эту клинику, так как там хорошая система охраны и даже существует отдельный вход для вип-клиентов. Певица сейчас находится на пятом месяце беременности, но уже заключила контракт с учреждением. За ведение беременности и роды звезде пришлось заплатить миллион рублей. Сейчас певица наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя. В стоимость услуг также вошли пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций и обследования. После появления малыша на свет Нюша и ее первенец будут находиться в отдельной комфортабельной палате. По некоторым данным, певица уже некоторое время лежала на сохранении, поэтому и выбрала проверенную клинику, об этом сообщает издание "СтарХит".

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