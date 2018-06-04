Врачи прокомментировали смерть девушки от менингита: Она скончалась от осложнений

Смерть девушки наступила от несвоевременного обращения пациента в медицинское учреждение.

Руководитель управления здравоохранения Алматинской области Бауыржан Ыскак в региональной службе коммуникаций прокомментировал несчастный случай с 19-летней девушкой из Талгарского района, сообщает МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления здравоохранения Алматинской области, смерть девушки наступила от несвоевременного обращения пациента в медицинское учреждение.

«В связи с тем, что симптомы менингококковой инфекции схожи с другими заболеваниями, девушку изначально госпитализировали в центральную районную больницу Талгара, уже в тяжелом состоянии. После предварительного определения диагноза, учитывая тяжесть заболевания, ее на скорой направили в инфекционную больницу Каскелена», - сказал Бауыржан Ыскак.

Уже там, по словам медиков, пациентка скончалась от осложнений. Как уточнили врачи, инфекция носит молниеносный характер, и повреждает абсолютно все органы человека.

«В области из числа больных с подозрением на менингококковую инфекцию отмечается 3 случая с положительным эффектом от лечения. Так, в Енбекшиказахскую центральную районную больницу одновременно поступили 2 ребенка 9 и 11 лет из одной семьи, оба школьники», - говорится в сообщении управления здравоохранения.

При этом определено 56 контактных лиц, за которыми было установлено наблюдение и начато превентивное лечение.

«Угрозы для жизни детей нет, они находятся в свободном режиме. Положительное лечение обусловлено своевременным обращением и госпитализацией. Еще один случай положительного лечения у взрослого - 24-летнего жителяТалдыкоргана. На сегодня состояние больного стабилизировалось, угрозы жизни нет. Это результат успешной реанимационной помощи и начатого специфического лечения», - пояснили в ведомстве.

Также уточняется, что в регионе имеются 595 коек для инфекционно больных. Из них 100 коек - в Талдыкоргане, 120 находятся в Каскеленской инфекционной больнице.

«Вдобавок в каждом районе имеются от 15-25 коек. В каждой больнице есть свои 1-2 штатных специалистов, то есть нехватки специалистов, как таковой нет. Во всех медицинских организациях проведены обучающие семинары. На постах скорой и неотложной помощи обеспечен необходимый запас лекарственных средств. Усилена работа по информированности населения», - отметили в облздраве.

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